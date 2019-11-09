Старинные жернова установили на празднике мельников в агрогородке Одельске под Гродно

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Свята млынароў" в Одельске отмечают на протяжении нескольких последних лет. Когда-то в местечке действовали почти полтора десятка водяных и ветряных мельниц, а мельники были одними из самых уважаемых людей. Сейчас мельниц здесь нет, однако к празднику приурочено открытие арт-объекта: в центре агрогородка установили старинные жернова. Датируются они 1893 годом. Мельница, к сожалению, не сохранилась, а вот жернова хранились на подворье одного из местных жителей.

По традиции "Свята млынароў" открыло красочное театрализованное шествие с хороводом девушек в национальных костюмах с двадцатиметровым "рушніком малой радзімы", караваями и яркими лентами, символизирующими жизненный цикл.

Праздник мельников органично дополнили районный фестиваль фольклора "Вяртанне да вытокаў" и первый фестиваль рушника "Мелодыя рушніка".

На празднике презентовали необычные карты-района. Одна из них в 3D-формате расскажет о брендовых мероприятиях Гродненского района. Многие из населенных пунктов уже имеют свои символы: Заречанка известна рушниками, Сопоцкин - писанкой, Индура - праздником куклы. Еще одна интерактивная карта будет посвящена белорусскому орнаменту и его символике. Создание карт приурочили к Году малой родины, а также к 75-летию Гродненской области.-0-

Фото Леонида Щеглова