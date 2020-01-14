Старинный сейф для редких книг: областная библиотека в Гродно справила новоселье в бывшем здании банка

14 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская областная научная библиотека имени Е.Ф.Карского сегодня отпраздновала новоселье, передает корреспондент БЕЛТА. Библиотека, с 1991 года занимавшая одно из крыльев Нового замка, теперь принимает читателей в бывшем здании главного управления Нацбанка по Гродненской области на ул.Карбышева.

Директор Гродненской областной научной библиотеки имени Ефима Карского Лидия Мальцева с самой старинной книгой библитеки, изданной в 1837 году

Консультант лаборатории техники и робототехники Илона Сенчило

В детской комнате

Бюст Ефима Карского

Здание было передано библиотеке в оперативное управление безвозмездно. Банк, как признаются библиотекари, - одно из оптимальных мест для работы с книгами и их хранения. Переезд занял несколько месяцев.

"Условия в новом для нас здании позволяют сохранить уникальные фонды, насчитывающие свыше 600 тыс. экземпляров. Раньше у нас не было книгохранилищ. Теперь же из 2,5 тыс. кв.м здания почти четверть площадей отведено под хранилища", - подчеркнула директор областной научной библиотеки Лидия Мальцева.

Хранилище

Во время торжественного мероприятия, посвященного открытию библиотеки

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк

Самые ценные книги - редкие издания и золотой фонд белорусской литературы - размещаются в двух бывших денежных хранилищах. Это настоящие сейфы размером с большую комнату: на входе сохранились тяжелые бронированные двери 1930-х годов постройки.

"Областная библиотека становится своеобразным социокультурным центром для многих людей. Старшие поколения привыкли читать бумажную книгу, работают в библиотеке и студенты. Важно и подрастающему поколению с юных лет прививать любовь к чтению. Здесь созданы для этого все условия", - отметил на церемонии открытия библиотеки заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк. Он добавил, что библиотека может быть интересна и иностранцам, ведь здесь представлены издания на 75 языках мира.

Директор Гродненской областной научной библиотеки имени Ефима Карского Лидия Мальцева и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк

Читатель Нина Горева

Во время открытия библиотеки

По словам Лидии Мальцевой, новоселье стало подарком к грядущему юбилею: в сентябре одна из старейших библиотек страны отметит свое 190-летие. "Оборудованы четыре зала, оснащенные самой современной техникой. Они предназначены не только для индивидуальной работы читателей - запланированы и массовые мероприятия. Есть детская комната, где самые юные посетители смогут познакомиться с первыми книгами, поиграть в развивающие игры", - рассказала Лидия Мальцева. Отдельные помещения выделены для кабинета робототехники, электронной библиотеки. В отделе краеведения открыта экспозиция, посвященная истории Гродненщины. Здесь будут презентовать в том числе частные коллекции горожан. В еще одной выставочной зоне в открытом доступе читателям представят лучшие издания из фондов библиотеки. Выставку сделают тематической и будут регулярно обновлять.

Кроме того, библиотека получила красивый двор с яблоневым садом. В теплое время года здесь планируется проводить мероприятия под открытым небом.-0-

Фото Леонида Щеглова