Старшеклассники 18 января могут стать участниками креатона в Витебске

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старшеклассники со всей Беларуси смогут присоединиться к креатону "Першыя ідэі", который пройдет 18 января в Витебске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Креатон будет посвящен культуре и пройдет в Витебском центре современного искусства. Его участниками могут стать ученики 9-х, 10-х и 11-х классов, которым интересно потренироваться в генерировании идей, представлении их на публике и получить советы и комментарии от экспертов. Участие в креатоне - бесплатное по предварительной регистрации.

Старшеклассникам покажут несколько роликов для дальнейшего обсуждения в небольших группах под руководством менторов, каждый из которых поможет командам разработать собственные идеи по темам показанных видеовыступлений и презентовать их перед аудиторией. Школьники будут говорить о музеях, популярности бумажных книг. По итогам обсуждения жюри выберет лучшие выступления и идеи и наградит их авторов.

Чтобы вдохновиться темой культуры и погрузиться в нее, организаторы социально-образовательного проекта "Першыя" выпустили второй эпизод белорусскоязычного подкаста для подростков. Актер и режиссер Национального академического театра имени Янки Купалы Роман Подоляко рассказывает, какие спектакли стоит посещать молодежи, к кому обращаться за помощью при реализации культурных проектов и как к ним готовиться.

В феврале креатоны пройдут в Могилеве, Гродно и Гомеле. К каждому из них будут выходить новые эпизоды подкаста, речь в которых пойдет о деятельности в сфере технологий, экологии и инклюзии.

"Першыя" - это республиканский конкурс идей, с помощью которых можно изменить окружающий мир, общество к лучшему.-0-