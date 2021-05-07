Старшеклассники Минска и Минского района 12 мая станут гостями филфака БГУ

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старшеклассники Минска и Минского района 12 мая станут гостями БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Ребята посетят филологический факультет, где познакомятся с преподавателями, студентами и учебным процессом БГУ. Поводом для визита стал приближающийся День филолога, который ежегодно отмечается 25 мая. Инициатива принадлежит школьным учителям, в разные годы окончившим этот факультет БГУ.

Встретит и поприветствует гостей декан Сергей Важник. Об уникальных специальностях факультета, условиях поступления и особенностях подготовки специалистов-лингвистов расскажет заместитель декана по профориентационной работе Татьяна Рубаник, а профессор кафедры риторики и методики преподавания языка и литературы Ольга Проскалович поделится секретами борьбы со страхом публичного выступления. Продолжит тему ораторского мастерства мастер-класс "Четыре правила успешного выступления" от преподавателей кафедры риторики.

Кроме того, школьников ждет экскурсия по факультету, учебным аудиториям и лабораториям. Состоится знакомство с экспозициями кабинетов "Народныя пісьменнікі і паэты" и "Классическая филология", а также выставкой учебно-методической литературы для общего среднего и высшего образования.

Организатором встречи выступает филологический факультет БГУ.-0-