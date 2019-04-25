25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт третьему трудовому семестру БРСМ будет дан 3 мая в Бресте, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Олег Дикун.
В торжественной церемонии примут участие командиры, комиссары и бойцы студенческих отрядов из всех регионов Беларуси - около 400 человек, представители местной власти, а также ветераны студотрядовского движения и другие почетные гости. "Стартует акция на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Здесь молодежь высадит аллею в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Также запланирована трудовая акция по благоустройству территории комплекса, которая завершится экскурсией", - рассказал Олег Дикун. Кроме того, предусмотрено проведение круглого стола с участием ветеранов движения.
Студотрядовское движение, направленное на трудоустройство студентов и учащихся в составе студенческих отрядов и индивидуально в свободное от учебы время, является ведущим направлением деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Запись в студотряды с марта проводится в штабах трудовых дел учреждений образования и территориальных штабах студенческих отрядов по всей стране. Первые отряды уже отправились к местам дислокации.
Массово студенты и учащиеся приступят к работе в составе студенческих отрядов после окончания летней сессии. По традиции студенты будут трудиться как в Беларуси, так и за ее пределами. 2019-й объявлен БРСМ Годом студенческих отрядов. -0-
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