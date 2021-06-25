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25 июня 2021, 16:01

Старт третьему трудовому семестру дали в Могилеве

25 июня, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Торжественное открытие третьего трудового семестра состоялось сегодня в Могилеве на площади Славы, передает корреспондент БЕЛТА.

В старте трудового семестра приняли участие более 150 бойцов со всего региона. Символические трудовые путевки студотрядовцам вручил заместитель председателя Могилевского облисполкома, начальник областного оперативного штаба по координации и контролю за деятельностью студенческих отрядов Валерий Малашко.

"Поддержка молодежной занятости - один из приоритетов молодежной политики в нашей стране, - обратился он к присутствующим. - Вам выпала честь в свободное от учебы время поработать на важных для нашей области объектах и конкретным делом доказать, что белорусская молодежь - это целеустремленные, неравнодушные к судьбе страны люди, которые готовы делом, а не пустыми словами определять наше мирное будущее. Обрести друзей, веру в себя, получить ценный профессиональный опыт и применять свои знания на практике - эти возможности дают студенческие отряды. Все доброе, что вы сделаете, будет еще долго служить людям. Сохраняйте и приумножайте достижения нашей страны, гордитесь настоящим и сделайте все возможное, чтобы спустя годы мы гордились результатами вашей работы".

Валерий Малашко также подчеркнул, что молодежь - мощная стратегическая сила, которая способствует социальному и экономическому развитию нашего государства. Поэтому целенаправленная работа с молодыми специалистами предусматривает ряд гарантий и льгот. Так, выпускники государственных учреждений образования при обучении за счет бюджетных средств вправе рассчитывать на предоставление первого рабочего места, есть бронирование рабочих мест для молодых людей в возрасте до 21 года, впервые ищущих работу и др. Это приносит свои результаты: в нашей стране один из самых низких уровней безработицы среди молодежи в мире.

По словам комиссара Могилевского областного штаба студенческих отрядов БРСМ Олега Бойко, третий трудовой семестр в этом году приурочен к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В области уже отработали 74 студенческих отряда численностью 944 человека. Ребята трудились на сельскохозяйственных предприятиях региона, производственных и строительных объектах. Кроме того, студенты и учащиеся работали в составе экологических и педагогических отрядов.

"Несмотря на сложные погодные условия и эпидемиологическую ситуацию, бойцы студенческих отрядов достойно справляются с поставленными задачами, - подчеркнул собеседник. - Сегодня в российском городе Анапа приступил к работе сервисный студенческий отряд "Восход". В ближайшее время наш строительный отряд начнет трудиться в Московской области на строительных объектах Общероссийской молодежной общественной организации "Мобильные кадры России". На протяжении двух месяцев ребята будут осуществлять подсобные работы на строительстве дорог".

В третьем трудовом семестре за пределами Могилевской области будут трудоустроены 63 человека, которые войдут в состав трех студенческих производственных отрядов. Так, студенты Белорусско-Российского университета отправятся в ОАО "Атлант", Белорусского государственного университета пищевых и химических технологи и БГСХА - на социальные объекты БелАЭС в Островце. Областной молодежной стройкой объявлен кардиохирургический корпус Могилевской областной клинической больницы. В июле здесь будут работать порядка 20 бойцов студотрядов. Из знаковых объектов, где также будут трудиться молодые люди, Олег Бойко отметил строительство средней школы в Бобруйске в новом развивающемся микрорайоне №7.

"В третьем трудовом семестре наш студенческий отряд начнет работу в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи, - отметила учащаяся Могилевского государственного медицинского колледжа и командир отряда Анастасия Губич, будущий фельдшер-акушер. - В моем отряде восемь человек. Мы будем помогать младшему и среднему персоналу в различных отделениях учреждения здравоохранения. В прошлом году мы трудились здесь в непростое время пандемии. Вначале было страшно и непривычно - костюмы, обмундирование, дезинфекция, но ребята быстро освоились. Конечно, после такой практики изменилось внутренне состояние: появилось больше ответственности и осознание того, что помогаешь людям".

Анастасия Губич
Анастасия Губич

По словам Анастасии, когда видишь колоссальный труд коллег, то, как они спасают жизни, работают в реанимации, сам заряжаешься на дальнейшую работу. Благодаря полученному ценному опыту девушка еще раз убедилась, что выбранный ею профессиональный путь верен и, действительно, медицина стала ее призванием.

В завершение торжества начальнику областного оперативного штаба Валерию Малашко был вручен "Ганаровы знак беларускіх студэнцкіх атрадаў".-0-

Фото Олега Фойницкого

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