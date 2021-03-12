Стартап-лагерь для школьников организует ПолесГУ на каникулах

12 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском государственном университете факультет экономики и финансов и стартап-школа с 29 марта по 2 апреля организуют стартап-лагерь для школьников, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель декана по научной работе факультета экономики и финансов Юлия Рыбалко.

Мероприятие такого формата для школьников в вузе проведут впервые. Поучаствовать в весеннем стартап-лагере предлагают учащимся 10-11 классов. "Мы продвигаем молодежную инициативу. На базе нашего факультета работает бизнес-школа. Провели уже 15 инвест-уикендов, что позволяет поддерживать и развивать бизнес-идеи среди молодежи. Хотим вовлечь в это движение школьников", - рассказала Юлия Рыбалко.

Для старшеклассников проведут экскурсию по ПолесГУ и несколько семинаров-тренингов. Например, школьникам расскажут об особенностях стартап-проектов, сборе команды, бизнес-планировании, маркетинговом плане и других нюансах, которые помогут воплотить идею в жизнь. Старшеклассники узнают о самых интересных и успешных стартапах мира. Затем участники лагеря смогут при поддержке экспертов разработать собственные проекты и презентовать их.

Присоединиться к стартап-лагерю смогут не только ребята из Пинска. Учащимся из других регионов предлагают оставить заявку на заселение в общежитие. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 50 юношей и девушек.

Также в университете продолжают проводить дни открытых дверей. Они запланированы на 13 и 27 марта, а также 10 и 24 апреля. Абитуриенты смогут узнать о правилах приема в вуз и новшествах вступительной кампании, задать вопросы представителям приемной комиссии и деканам факультетов. Для молодых людей проведут экскурсии по учебным корпусам, студенческому городку и спортивному комплексу. Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте ПолесГУ.

В Полесском госуниверситете учатся около 4 тыс. студентов. Высшее образование они получают на факультете экономики и финансов, биологическом, инженерном и факультете организации здорового образа жизни.-0-