ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 19 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:50 Более 90 детсадов эвакуировали на Дальнем Востоке РФ из-за сообщений об угрозах взрыва В мире
09:46 Стартап-проекты по альтернативной энергетике представят молодые разработчики в Гомеле Регионы
09:42 Гостиная Владислава Голубка приглашает окунуться в мир сказок Культура
09:33 В Гомельском районе водитель легковушки нелегально перевозил 260 л топлива Происшествия
09:29 Пять автомобилей столкнулись в утренний час пик в Гродно Происшествия
09:15 Областная профсоюзная елка в Могилеве соберет почти 600 ребят Регионы
09:02 Книгу выдающегося белорусского правоведа Александра Абрамовича презентуют в Минске Культура
09:00 "Дана Молл": серьезный разговор у новогодней елки Общество
08:55 В Могилевской области дорожает проезд в общественном транспорте Регионы
08:51 В Ташкенте при строительстве метро обвалился грунт - погибли пять человек В мире
08:47 Температурные рекорды побиты 18 декабря во многих городах Беларуси Общество
08:42 Звезда украинской оперы и камерный оркестр БГАМ откроют "Январские музыкальные вечера" в Бресте Культура
08:32 Минтранс: все разрешения на перевозки распределяются на открытых и прозрачных условиях Общество
08:00 Лукашенко 20 декабря примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ Президент
07:57 В Орше подведут итоги работы студотрядов Витебской области в уходящем году Регионы
07:44 Волейболистки "Минчанки" вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ Спорт
07:40 Трое детей пострадали при пожаре в многоэтажке в Боровлянах Происшествия
07:34 "Белтелеком" закрыл доступ к сервису "Информационный портал" Технологии
07:26 Палата представителей США поддержала импичмент Трампу В мире
07:08 Первый областной новогодний бал соберет около 100 представителей молодежи в Гомеле Регионы
07:02 Народная артистка России Анастасия Вертинская отмечает 75-летие Культура
07:00 Картина дня: указы по жилью, общежития для медиков и декабрьский подснежник Общество
01:04 Температура воздуха в Австралии превысила 40°C В мире
00:19 В Румынии сошли с рельсов два поезда В мире
18.12.19
18.12.19 23:47 Сторонам конфликта в Украине предстоит сделать еще некоторые шаги для обмена пленными - Сайдик В мире
18.12.19 23:08 В Витебске на переходе такси сбило пенсионерку Происшествия
18.12.19 22:27 Футболисты "Ливерпуля" победили "Монтеррей" и вышли в финал клубного ЧМ Спорт
18.12.19 22:25 Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма В мире
18.12.19 21:53 Участие Беларуси в "Восточном партнерстве" обсуждалось в Брюсселе Политика
18.12.19 21:39 Минское "Динамо" уступило "Сочи" в домашнем матче чемпионата КХЛ Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
19 декабря 2019, 09:46

Стартап-проекты по альтернативной энергетике представят молодые разработчики в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Финал конкурса молодежных стартап-проектов по альтернативной энергетике пройдет в Гомеле 20 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель декана энергетического факультета Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого Людмила Кулик.

Конкурс традиционно аккумулирует самые свежие идеи и разработки талантливой молодежи. "В 2019 году мероприятие приобрело республиканский масштаб. Было представлено 17 заявок учащихся из различных учреждений образования страны: ГГТУ имени П.О.Сухого, Белорусского государственного университета транспорта, Минского государственного энергетического колледжа, Могилевского государственного технологического колледжа и других", - рассказала собеседница.

Конкурс проходит в два этапа. Заочный стал отборочным туром - из всех заявленных работ выбраны сильнейшие. Финал состоится в преддверии Дня энергетика. Здесь будут презентованы семь проектов с наиболее высоким потенциалом реализации. В их числе - разработка студента энергетического факультета ГГТУ имени П.О.Сухого Алексея Зуева, предложившего идею автоматической системы ввода дополнительного источника питания предприятий в часы максимума электрической нагрузки. В качестве источника предлагается использовать фотоэлектрические модули и аккумуляторные батареи. Проект студентов механического факультета Белорусского государственного университета транспорта Анастасии Живодровой, Ильи Иванчикова и Вадима Шаповалова направлен на внедрение положений Государственной программы "Энергосбережение" на 2016-2020 годы на железной дороге.

Жюри будет оценивать соответствие проекта тематике конкурса, социальную значимость предложения, инновационность идеи, реалистичность и эффективность предполагаемых результатов.

Всем авторам вручат сертификаты об участии, победителям - дипломы и призы.

Конкурс содействует развитию лучших стартап-проектов в области энергетики, а также повышает эффективность научно-практической деятельности, развивает проектно-ориентированное обучение. По словам Людмилы Кулик, идеи, выдвигаемые молодежью, несут экономическую пользу государству и помогают сохранять природные ресурсы.

Организатор - энергетический факультет ГГТУ имени П.О.Сухого.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
анонс Гомель конкурс молодежь студенты энергетика
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Областная профсоюзная елка в Могилеве соберет почти 600 ребят
Фото из архива В Могилевской области дорожает проезд в общественном транспорте
Фото из архива В Орше подведут итоги работы студотрядов Витебской области в уходящем году
Фото из архива Первый областной новогодний бал соберет около 100 представителей молодежи в Гомеле
Настоящий офицер должен уметь Родину защищать и вальс танцевать: в Могилеве прошел кадетский бал
Фото из архива Более 300 фактов незаконной предпринимательской деятельности выявили в Гомельской области
Главное
Во время совещания Лукашенко требует максимальной отдачи от каждого вложенного рубля в экономику
В Администрации Президента рассказали, каким видят новый Кодекс об административных правонарушениях
Как будем отдыхать на Новый год - окончательный график выходных
"КопилкаБИБ" – накопите на мечту, совершая покупки с Белинвестбанком!
Топ-новости
Лукашенко 20 декабря примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ
Картина дня: указы по жилью, общежития для медиков и декабрьский подснежник
"Дана Молл": серьезный разговор у новогодней елки
Румас обсудил с Медведевым развитие белорусско-российской интеграции
Минтранс: все разрешения на перевозки распределяются на открытых и прозрачных условиях
Беляев: оппозиционные силы передергивают смысл интеграции ради политических очков
Температурные рекорды побиты 18 декабря во многих городах Беларуси
Значимые исторические фигуры нельзя делить между странами - Макей
Сторонам конфликта в Украине предстоит сделать еще некоторые шаги для обмена пленными - Сайдик
Беларусь предлагает Турции развивать взаимодействие в ПА ОБСЕ
Лавринович: заботой и вниманием должен быть окружен каждый ребенок
Минздрав планирует упростить прохождение водительской комиссии
Как в сказке: в Лепельском районе расцвел подснежник
"Белнефтехим" констатирует заметное снижение коррупционных правонарушений на предприятиях
Более 20 тыс. человек искали работу на электронных ярмарках вакансий по всей Беларуси
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.