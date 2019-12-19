Стартап-проекты по альтернативной энергетике представят молодые разработчики в Гомеле

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Финал конкурса молодежных стартап-проектов по альтернативной энергетике пройдет в Гомеле 20 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель декана энергетического факультета Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого Людмила Кулик.

Конкурс традиционно аккумулирует самые свежие идеи и разработки талантливой молодежи. "В 2019 году мероприятие приобрело республиканский масштаб. Было представлено 17 заявок учащихся из различных учреждений образования страны: ГГТУ имени П.О.Сухого, Белорусского государственного университета транспорта, Минского государственного энергетического колледжа, Могилевского государственного технологического колледжа и других", - рассказала собеседница.

Конкурс проходит в два этапа. Заочный стал отборочным туром - из всех заявленных работ выбраны сильнейшие. Финал состоится в преддверии Дня энергетика. Здесь будут презентованы семь проектов с наиболее высоким потенциалом реализации. В их числе - разработка студента энергетического факультета ГГТУ имени П.О.Сухого Алексея Зуева, предложившего идею автоматической системы ввода дополнительного источника питания предприятий в часы максимума электрической нагрузки. В качестве источника предлагается использовать фотоэлектрические модули и аккумуляторные батареи. Проект студентов механического факультета Белорусского государственного университета транспорта Анастасии Живодровой, Ильи Иванчикова и Вадима Шаповалова направлен на внедрение положений Государственной программы "Энергосбережение" на 2016-2020 годы на железной дороге.

Жюри будет оценивать соответствие проекта тематике конкурса, социальную значимость предложения, инновационность идеи, реалистичность и эффективность предполагаемых результатов.

Всем авторам вручат сертификаты об участии, победителям - дипломы и призы.

Конкурс содействует развитию лучших стартап-проектов в области энергетики, а также повышает эффективность научно-практической деятельности, развивает проектно-ориентированное обучение. По словам Людмилы Кулик, идеи, выдвигаемые молодежью, несут экономическую пользу государству и помогают сохранять природные ресурсы.

Организатор - энергетический факультет ГГТУ имени П.О.Сухого.-0-