Старты юных велосипедистов, заезд мам и пап - в Гомеле 17 апреля пройдет YellowBike 2.0

13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Детская велогонка YellowBike 2.0 пройдет в Гомеле 17 апреля, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

Сообщество VELOсемьЯ приглашает на старт юных велогонщиков от 2 до 12 лет изо всех городов страны. Соревнования пройдут среди мальчишек и девчонок в разных возрастных категориях. Запланированы четыре старта на беговелах среди участников двух, трех, четырех и пяти лет. Также предусмотрено пять стартов на велосипедах. Обязательное условие - наличие шлема.

Как пояснили организаторы, участие бесплатное, а призы гарантированы. Победители гонки будут награждены медалями, грамотами и ценными подарками. Не попавшие на подиум получат наклейку участника гонки и утешительный приз. "Для всех участников предусмотрен сладкий стол и вкусный подарок. Уверены, маленькие гонщики еще долго будут вспоминать этот день и делиться впечатлениями о своем велостарте. Гостей велопраздника ждут конкурсы с призами и беспроигрышная лотерея. Сюрпризом этой встречи станет заезд пап и мам, поэтому обязательно приезжайте всей семьей - будет незабываемо", - рассказали в сообществе VELOсемьЯ.

Место встречи - ул.Бородина, 6а, парковая зона Волотовского озера. Регистрация участников гонки начнется в 9.30, также необходимо предварительно оставить заявку на участие на странице группы VELOсемьЯ во "ВКонтакте". Здесь же можно ознакомиться с требованиями к участникам и снаряжению, регламентом соревнований. Старт - в 10.30.

Соревнования проводятся для популяризации активного и здорового образа жизни, а также велосипедного спорта среди детей, молодежи и взрослых.-0-