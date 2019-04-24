Стационарная система фотофиксации нарушений правил стоянки действует в Минске

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начала действовать стационарная система фотофиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ МВД.

Система работает по улице Советской. Фиксация камерами происходит каждую минуту. Владельцу транспортного средства в автоматическом режиме посредством почты отправляется постановление о совершенном правонарушении (ч.6 ст.18.22. КоАП). Штраф в размере 1 БВ (Br25,5) он должен оплатить в течение месяца.

В ГАИ добавили, что в нескольких десятках метров по той же улице располагается подземный паркинг, стоимость которого в разы меньше штрафных санкций.

Только за первый день работы системы вынесено 12 постановлений владельцам транспортных средств, которые не выполнили требования дорожных знаков.

Системы подобного типа предполагается распространить на наиболее проблемные участки улиц, где наблюдаются значительные систематические нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств.-0-