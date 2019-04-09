Стационарный инспекционно-досмотровый комплекс построят в пункте пропуска "Берестовица"

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Стационарный инспекционно-досмотровый комплекс с рентгеновской сканирующей системой построят в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Появится комплекс благодаря проекту международной технической помощи, одобренному и зарегистрированному Министерством экономики Беларуси. Он включает в том числе строительство здания для сотрудников, оборудованного современными системами контроля, и помещений с комфортными условиями для водителей. Проект предполагает также подготовку специалистов по анализу сканограмм и обмен опытом с польскими коллегами.

Как отметили в таможне, работа нового комплекса сократит время проведения таможенного контроля, а также поспособствует увеличению пропускной способности на данном участке белорусско-польской границы.

Сейчас в пункте пропуска "Берестовица" работает мобильный инспекционно-досмотровый комплекс. Стационарные ИДК уже на протяжении нескольких лет функционируют в пунктах пропуска "Привалка" и "Брузги".

Реализация проекта, ведущим бенефициаром которого выступает Гродненская региональная таможня, осуществляется по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы. Финансовый вклад Евросоюза составляет более 4 млн евро.-0-