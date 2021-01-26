Стационары Гомельской области постепенно возвращаются к прежнему режиму работы

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области стационары планомерно возвращаются к прежнему режиму работы, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук.

По словам Николая Куденьчука, наблюдается тенденция к снижению заболеваемости населения инфекцией COVID-19 в Гомельской области. Это позволяет планомерно возвращать учреждения здравоохранения к прежнему режиму. Так, из перечня задействованных в работе с пациентами с COVID-19 выведены областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны, областной клинический кожно-венерологический и онкологический диспансеры, Гомельская городская клиническая больница №2, некоторые отделения Мозырской городской больницы, Жлобинской и Речицкой центральных районных больниц и др. В Гомельской областной клинической больнице в обычный режим перепрофилированы более 40 коек из 106. "Продолжается планомерное сокращение коечного фонда для пациентов с инфекцией, вызванной COVID-19, на административных территориях региона", - сказал Николай Куденьчук. Однако для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в области система здравоохранения с санитарной службой работают в режиме повышенной готовности.

По оценке специалистов, симптомы заболевания по сравнению с первой волной не изменились. Однако и по количеству, и по тяжести случаев вторая волна стала более серьезным испытанием, отметил Николай Куденьчук.

"Очень ценным оказался полученный ранее опыт. Основываясь на практике весны - лета 2020 года, мы были на шаг впереди развивающихся событий. Расширяли коечный фонд для лечения пациентов с инфекцией, вызванной COVID-19, заблаговременно", - рассказал он. К тому же методическую помощь оказывали сотрудники кафедр инфекционных болезней, анестезиологии и реанимации Белорусского государственного медицинского университета, Белорусской медицинской академии последипломного образования, Гомельского государственного медицинского университета.

"Всего в стационарах Гомельской области - 14 361 койка. В пиковый период заболеваемости перепрофилировали для пациентов с COVID-19 и пневмонией 5505 коек (38,4% общего количества)", - отметил начальник главного управления здравоохранения облисполкома. Пациентов с COVID-19 госпитализировали на перепрофилированные койки всех центральных районных больниц области, гомельских городских и некоторых областных больниц. Наиболее тяжелых при условии транспортабельности переводили в областные учреждения здравоохранения. Достаточно много пациентов с легкой формой заболевания проходили и проходят курс лечения в поликлиниках.

Затишьем перед второй волной стационары региона воспользовались для укрепления материально-технической базы, подготовлен запас лекарственных средств и реагентов для лабораторий, а обеспечение СИЗами поставлено на поток.

В целом в минувшем году основной акцент сделан не только на борьбу с COVID-19, но и на дальнейшее повышение качества лечебно-диагностического процесса. Так, в июле 2020 года открыта новая поликлиника для взрослых в микрорайоне №17 Гомеля. Этот поликлинический комплекс - современное лечебно-диагностическое учреждение с городскими центрами коллективного пользования.

Осенью 2020 года завершен капитальный ремонт корпуса №1 и обустроена кислородная станция в Гомельской областной туберкулезной клинической больнице. Ввод объектов позволил развернуть в лечебном корпусе 130 коек с возможностью дополнительного подключения точек подачи кислорода для кислород-зависимых пациентов с тяжелой бронхолегочной патологией, в том числе с коронавирусной инфекцией. Также в стационарах региона значительно модернизированы системы подачи медицинских газов и устроены дополнительные точки подачи кислорода. Так, увеличено количество кислородных точек с 1015 до 2116.

Сейчас в регионе стойко снижается заболеваемость COVID-19: как уточнили в главном управлении здравоохранения области, с начала декабря уровень опустился на 88%. "Однако расслабляться не стоит. Впереди ожидаем сезонный подъем заболеваемости ОРИ и гриппом, обычно он отмечается с конца января, в феврале. В этом году сезон ОРИ и гриппа может быть смещен на март", - рассказал Николай Куденьчук.

Пренебрегать социальной дистанцией и средствами индивидуальной защиты специалисты не советуют. "Медицинские маски зарекомендовали себя как эффективное средство защиты от любых респираторных инфекций, в том числе и от COVID-19. Коронавирусная инфекция многому нас научила и показала, что простые меры защиты, такие как соблюдение респираторного этикета, гигиены рук, масочного режима, социального дистанцирования, использование антисептиков и дезинфицирующих средств, могут защитить от респираторной инфекции", - резюмировал Николай Куденьчук.-0-