Статуправление Минска рассказало о финансовом положении предприятий за январь-май

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовые результаты работы организаций Минска на 1 июня 2020 года опубликованы на сайте Главного статистического управления столицы, сообщает БЕЛТА.

За январь - май рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска составила 11,2%, рентабельность продаж - 8,8%. На тот же период год назад эти результаты составляли 9,8% и 7,8% соответственно.

На 1 июня со столичными предприятиями не рассчитались за продукцию на сумму Br19,6 млрд, в том числе просроченная задолженность - Br3 млрд (15,1% общей дебиторской задолженности). Кредиторская задолженность самих предприятий достигла Br19,8 млрд, включая Br1,2 млрд просроченной (6,1%).

Подчеркивается, что в статистике не учтены банки, небанковские кредитно-финансовые организации, Банк развития Республики Беларусь, страховые и бюджетные организации, микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.-0-