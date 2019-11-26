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26 ноября 2019, 19:34

Статус депутата не делает человека особенным, но наделяет ответственностью - мнение

Фото из архива
Фото из архива
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26 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Статус депутата не делает человека особенным, но наделяет высокой ответственностью. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась депутат Палаты представителей Национального собрания Наталья Тарасенко, которая избрана по Могилевскому сельскому округу №88.

"Мы все сталкиваемся с определенными проблемами. И выбранный депутат - не исключение. Нас всех волнует одно и то же: доступность и качество образования, наличие мест в детских садах, состояние дорог и чистота воды. Я убедилась в этом во время встреч с избирателями. Статус депутата не делает человека каким-то особенным, а вот ответственностью наделяет. Если люди тебя выбрали - значит они поверили в то, что ты можешь что-то изменить", - поделилась Наталья Тарасенко.

По ее мнению, быть депутатом такого высокого уровня - почетная миссия. "Это будет новая и сложная работа. Стать депутатом Национального собрания Республики Беларусь - это значит не забывать об избирателях, находить время для работы с ними на местах", - подчеркнула Наталья Тарасенко.

Одним из важных направлений своей деятельности в качестве парламентария она назвала работу в области образования. "Я много лет тружусь в этой сфере. И о каждой мелочи знаю не понаслышке. Есть проблемные вопросы, для которых необходимо найти решение. Например, можно расширить опыт создания небольших детских садов на первых этажах многоквартирных домов. Необходимо уделить внимание и вопросу создания частных детских садов", - пояснила депутат.

Также важным она считает заботу о пожилых людях, подчеркивает актуальность вопроса создания специализированных домов совместного проживания для них.-0-

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