Статус ВНС, столичные парки и подготовка специалистов: Кухарев провел стрим со студентами

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озеленение Минска, транспортное сообщение, инфраструктура для студентов, безопасность информресурсов - эти и другие вопросы молодежи к столичным властям звучали сегодня во время онлайн-общения председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева со студентами девяти вузов, передает корреспондент БЕЛТА.

В необычном молодежном стриме участвовали студенты Университета гражданской защиты МЧС, Института погранслужбы, Академии МВД, Белорусской государственной академии связи, Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка, Белорусского государственного технологического университета, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского национального технического университета и Международного университета "МИТСО".

Первый же вопрос касался закрепления статуса и полномочий ВНС в проекте изменений в Конституцию. Владимир Кухарев уверен: подходы верные и будет хорошо, если народ их поддержит. "Всебелорусское народное собрание - представительный орган, в котором решаются важные вопросы в развитии государства. Его участники - опытные, компетентные люди, хорошо знающие ситуацию в стране. ВНС всегда играло важную роль в развитии страны. Сейчас важна консолидация всех нас, когда страна сталкивается с серьезными вызовами. Роль ВНС в этом направлении большая", - сказал глава столицы.

Будущих пограничников интересовали прогнозы Владимира Кухарева, может ли случиться новый миграционный кризис у наших границ. Он ответил, что надо глубже изучать причины происходящего, проводимую другими странами Европы политику и делать из этого выводы. Он также поблагодарил общественные организации и всех неравнодушных, которые включились в оказание помощи беженцам.

С каждым годом в столице растет число студентов и специальностей. Но нужна серьезная практическая подготовка, согласился Владимир Кухарев, отвечая на очередной вопрос. Большинство учреждений образования оснащены хорошим оборудованием, но сегодня активно предлагается и практика на предприятиях. Та же работа в студотрядах наиболее эффективна, когда она идет в рамках приобретаемой специальности.

На вопрос об обновлении инфраструктуры Студенческой деревни председатель Мингорисполкома задал встречный вопрос: а что молодежи нужно? Инициатива за ребятами, а мэрия открыта для предложений. Владимир Кухарев привел в пример реконструкцию стадиона "Трактор", где создается молодежная площадка, проект которой готовится с учетом предложений юношей и девушек. Во втором полугодии 2022 года ожидается начало работ. В следующем году также планируется приступить к проектированию крытой внесезонной площадки для экстремальных видов спорта. Место предварительно определено возле "Минск-Арены". Но глава столицы подчеркнул: власти ждут активного участия молодежи и непосредственно в строительстве, благоустройстве, ведь созданное своими руками приобретает особое значение.

По теме озеленения столицы Владимир Кухарев отметил важность труда профессионалов, создающих и поддерживающих красоту парков Минска. Он поделился планами: в новом году будет благоустроен парк им. Уго Чавеса, продолжится реконструкция парка им.Павлова. Глава столицы также признал, что озеленение города пока неравномерно, потому что в давно сложившейся застройке эта работа велась давно, а в новых микрорайонах надо догонять. "Стараемся делать так, чтобы каждый житель микрорайона участвовал в озеленении территории, где проживает. Обеспечиваем посадочным материалом, инвентарем, консультацией", - сказал мэр и пригласил к участию в предстоящих весенних посадках.

По просьбе студентки академии связи рассказал председатель Мингорисполкома и о СМИ, которые для него являются основными. Он старается получать информацию из разных источников, никогда не ограничивается одной страницей издания, новостной лентой, читает и разные Telegram-каналы - чтобы иметь полную картину и чувствовать пульс города. Равно как и получать обратную связь и видеть, где есть пробелы в информировании минчан.

"Важно встречаться с молодежью. Это будущее нашей страны. И здорово, что студентов это будущее интересует, судя по вопросам. Важно, что ребята помнят: им жить в этой стране и делать ее лучше и краше. А нам сейчас ценно мнение, обратная связь с молодежью, поэтому будем практику таких стримов продолжать", - подвел итоги общения Владимир Кухарев.-0-