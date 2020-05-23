Ставки единого налога для ИП и физлиц в Могилевской области уменьшены вдвое

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Могилевской области уменьшены в два раза. Это предусмотрено решением Могилевского областного Совета депутатов от 15 мая 2020 года №21-4, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Размер ставок единого налога уменьшается в два раза во II и III кварталах 2020 года. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет действие на отношения, возникшие с 1 апреля.

Решение о снижении ставок принято на основании указа от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики". Документом было рекомендовано областным и Минскому городскому Советам депутатов в течение II и III кварталов уменьшать размер применяемых в этот период ставок единого налога для ИП и физлиц.-0-