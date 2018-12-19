19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стелу "Минск - город-герой" обновят, на территории архитектурно-скульптурного комплекса уже начались ремонтно-реставрационные работы, сообщили БЕЛТА в администрации Центрального района Минска.

До конца декабря строители приведут в порядок фундамент стелы, а в марте-апреле 2019 года выполнят герметизацию стыков, уберут соляные выделения на архитектурно-скульптурном комплексе.

Обелиск высотой 45 м установлен на возвышенности в начале парка Победы перед зданием Музея истории Великой Отечественной войны. В его верхней части находится изображение звезды и лавровой ветви, внизу выбита дата присвоения Минску звания "Город-герой" - 26 июня 1974 года. Рядом на невысоком постаменте находится бронзовая скульптура женщины - Родина-мать.

Архитектурно-скульптурный комплекс открыт в 1985 году - к 40-летию победы над фашистской Германией. -0-