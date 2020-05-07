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07 мая 2020, 13:21

Стена Памяти появилась в Тетеринском детском саду - средней школе

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7 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В детском саду - средней школе агрогородка Тетерино Круглянского района появилась Стена Памяти. Патриотический проект посвящен 75-летию Победы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора Тетеринского детского сада - средней школы Анастасия Лемешева.

"У нас нет возможности сделать полноценный музей, поэтому мы придумали альтернативу - собрать свою Стену Памяти. В основу проекта легли истории и судьбы наших земляков - тех, кто прошел войну, и тех, кто не вернулся с полей сражений, - отметила заместитель директора. - К работе активно подключились ученики, их родители и педагоги: подняли историю своих семей и подготовили краткую информацию о своих родственниках, которых коснулась война. Многие дети даже не знали, что их предки пережили то страшное время или отдали свою жизнь в боях за Родину. Так приятно смотреть, когда кто-нибудь из ребят показывает друзьям фотографию и гордо говорит: "Это мой прадед". Дети делятся историями, задают вопросы не только друг другу, но и своим учителям".

Сейчас на Стене Памяти разместилась информация о 30 фронтовиках. Здесь не только фотографии, но и письма с фронта, наградные листы и воспоминания о них, ведь никого из них уже не осталось в живых. Учащиеся также собрали небольшую экспозицию: солдатские каски, пулеметные ленты и детали военных орудий.

"Мы и дальше продолжим работать. Еще около 70 человек будут внесены в Книгу Памяти Тетеринского сельсовета. Среди них - 4 ветерана, которые после войны работали учителями в Тетеринской школе. Кроме этого, мы планируем дополнить Стену Памяти: вскоре здесь появится информация о деревнях, которые были сожжены во Время Великой Отечественной войны. В будущем у Стены Памяти будут проводить уроки мужества и патриотические мероприятия" - поделилась планами Анастасия Лемешева.-0-

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