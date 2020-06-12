12 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Стихи белорусских поэтов появились на стенах зданий в Горках. Идея украсить стены города произведениями местных авторов принадлежит участникам регионального семинара школы городских инициатив "Теплица". Об этом БЕЛТА сообщил руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов.

"Эти работы появились в рамках проекта "Потомкам посвящается!", который придумали и реализовали участники региональной школы городских инициатив. Авторы вдохновились проектом "Вершы на сценах", который был реализован в Могилеве, - рассказал Юрий Стукалов. - Стихи выбирали известных горецких авторов: Нины Ковалевой, Светланы Терешко и Лидии Андреевой. Их произведения разместили на центральных улицах Горок".

Осуществить задумку помогли художники Антон Юревич и Анна Порохонько.

Как надеются авторы идеи, новые арт-объекты станут популярным местом не только у жителей Горок, но и гостей города. "Арт-объекты могут выступать своеобразными фотозонами, которые не только украсят снимки людей, но и расскажут им о талантливых жителях города и их произведениях", - отметил Юрий Стукалов.

Проект реализован при поддержке общественных организаций и Горецкого райисполкома.-0-