Стихийные свалки и иные недостатки в обращении с отходами выявил КГК в Гродненской области

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Гродненской области рассмотрел на заседании коллегии вопросы организации обращения с твердыми коммунальными отходами, сокращения объемов их захоронения, более эффективного вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов, сообщили БЕЛТА в КГК.

"В Гродненской области задание по заготовке вторичных материальных ресурсов выполнено на 103,2%. При этом в Свислочском районе этот показатель составляет 67,2%, Волковысском - 68,6%, Щучинском - 72,2%, Кореличском - 76,3%, Дятловском - 81%, Ошмянском - 84,1%, Лидском - 86,2%", - отметили на заседании.

При проведении контрольно-аналитических мероприятий в некоторых районах Гродненской области выявлены факты размещения отходов - потенциальных загрязнителей окружающей среды - на ранее рекультивированных мини-полигонах, землях лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения.

Порой допускается захоронение вторичных материальных ресурсов. Например, ПЭТ-бутылки, полиэтилен, картонные коробки оказались в составе отходов, подлежащих захоронению на мини-полигонах твердых коммунальных отходов "Подольцы", "Хролы", "Подворанцы" и на полигоне ТКО "Липнишки" Островецкого района.

Факты несанкционированного размещения отходов были установлены в Сморгонском, Лидском, Щучинском, Ошмянском, Островецком и других районах области. Несанкционированные свалки бытового мусора зачастую появляются в населенных пунктах и на прилегающей территории из-за ненадлежащей работы сельисполкомов и предприятий ЖКХ по заключению договоров на вывоз мусора со всеми сельчанами. Недостаточными признаны и профилактические меры по недопущению загрязнения земель.

На заседании было отмечено, что предприятия ЖКХ Гродненской области располагают достаточной материально-технической базой для организации сбора твердых коммунальных отходов. Поэтому ответственным службам совместно с райисполкомами поручено устранить выявленные нарушения и безусловно соблюдать законодательство, регулирующее порядок обращения с отходами.-0-