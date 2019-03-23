Сто кленов и лип высадили в первом столичном парке семейных деревьев

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в столице парк семейных деревьев заложили сегодня в Заводском районе по инициативе БРСМ, сообщает БЕЛТА.

На пресечении улиц Малинина и Щетовка высадили сто саженцев кленов и лип семьи депутатов, руководители районной администрации, предприятий и организаций, а также общественных объединений района, молодые пары и те, кто отметил не первый юбилей семейной жизни. Каждой семье в качестве бонуса вручили карту вновь заложенного парка, где отмечено каждое посаженное дерево.

"Скоро парки и аллеи семейных деревьев появятся во всех районах столицы. Это будут места, где каждая семья сможет посадить свое дерево по случаю бракосочетания, рождения ребенка или годовщины совместной семейной жизни и установить табличку генеалогического древа рода. Чтобы посадить свое дерево в первом столичном парке семейных деревьев, необходимо обратиться в районный комитет БРСМ Заводского района. Заявка будет рассмотрена совместно с УП "Зеленстрой Заводского района" в кратчайшие сроки, определены место, дата и время посадки семейного дерева", - рассказали в городской организации БРСМ.

Проект "Парк семейных деревьев" реализуется по всей Беларуси территориальными комитетами БРСМ при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, областных и Минского городского исполнительных комитетов.-0-