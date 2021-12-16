Сто лет делу милосердия: в Гомеле чествовали волонтеров и сотрудников Красного Креста

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжество, посвященное 100-летию Белорусского общества Красного Креста, собрало сегодня в гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей сотрудников и волонтеров областной организации БОКК, партнеров, передает корреспондент БЕЛТА.

Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук отметил, что Красный Крест - организация, которая всегда помогает людям в беде, при затруднениях. Он обратил внимание, что областная организация БОКК помогает в том числе и беженцам, которые сейчас находятся на белорусско-польской границе, - от региона были отправлены гуманитарные грузы с одеждой, продуктами питания, средствами гигиены и другими необходимыми предметами.

Поздравления с вековым юбилеем направил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он подчеркнул, что БОКК - твердо стоит на принципах высокой нравственности, человечности и душевной щедрости. "Отмечу, что именно Красному Кресту удается сегодня собрать под знамена добра искренних людей самых разных возрастов, готовых разделить теплый огонь своих сердец с теми, кто в этом особенно нуждается. Гомельская областная организация ежегодно прирастает в среднем на 100 волонтеров и насчитывает более 2 тыс. человек. Причем четверть из них - люди золотого возраста, старшему из которых 82 года", - привел цифры губернатор. Он поблагодарил ветеранов, добровольцев, сотрудников организации за безграничное сострадание и милосердие, самоотверженный труд и благородную деятельность.

Особый вклад гомельских волонтеров в развитие добровольчества подчеркнула первый заместитель генерального секретаря БОКК Инна Лемешевская. "Областная организация славится своими традициями, подходом к подбору кадров, организацией работы. Это очень слаженный, компетентный, квалифицированный коллектив", - сказала она. По словам Инны Лемешевской, нередко опыт гомельских волонтеров применяется и в других регионах. "Так, опыт прошлого года работы с хасидами на белорусско-украинской границе пригодился сейчас гродненским коллегам, которые помогают беженцам на границе между Беларусью и Польшей", - привела пример первый заместитель.

Председатель областной организации БОКК, член Совета Республики Алла Смоляк заявила, что волонтеры региона с честью и достоинством несут это почетное звание. "В деятельности БОКК особая роль отводится каждому сотруднику, волонтеру. Ведь делать добрые дела, помогать другим, ежедневно сталкиваться с болью и человеческими страданиями не каждому по плечу", - отметила она.

На торжестве сотрудникам и волонтерам Красного Креста вручили благодарности и грамоты Гомельского облисполкома, его структурных подразделений, горисполкома, партнерских организаций.

Так, награды удостоена председатель Житковичской районной организации БОКК Лариса Фролова. Она поделилась, что к 100-летию БОКК в районе подошли с определенными успехами. "И каждое достижение стало возможным благодаря теплу сердец, милосердию наших житковчан, волонтеров, членов первичных организаций, словом, всех небезразличных к чужой беде", - заметила Лариса Фролова.

Праздничное настроение участникам торжества подарил Гомельский симфонический оркестр под руководством Мурада Ассуила.-0-