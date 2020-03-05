Сто самых ярких активистов столицы стали обладателями молодежной премии "За Дело"

5 марта, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. Сто самых ярких активистов столицы стали обладателями ежегодной премии "За Дело" Минской городской организации БРСМ, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый секретарь Минского городского комитета БРСМ, депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич отметил, что награждение в этот раз проходит в молодежном формате. "Мы традиционно вручаем ежегодную премию "За Дело" и благодарим столичную молодежь за проделанную работу, потому что для нас это очень важно, это наша команда. Здесь собрались те, кому не безразлично, что происходит в Беларуси. Активисты участвуют в различных акциях и сами инициируют проведение многих проектов. В частности, они строили и наводили порядок на стадионе "Динамо", участвовали в проведении II Европейских игр, хорошо проявили себя во время избирательной кампании. Я уверен, что в скором времени эти ребята возглавят предприятия страны или будут руководить городом", - сказал он.

В числе обладателей молодежной премии - студент Академии управления при Президенте Никита Левончук. "Сегодня мероприятие объединило самых талантливых и активных ребят. Это гордость нашей страны. Благодаря их работе с каждым годом Беларусь становится все лучше. Мы участвовали в волонтерских проектах, обустраивали Минск, помогали детям-сиротам, радовали своим вниманием ветеранов. Лично мне это помогло научиться находить подход к людям. Думаю, участие в деятельности БРСМ поможет мне определиться, кем я стану в будущем", - рассказал он.

Имена активистов БРСМ, проявивших себя в 2019 году в деятельности молодежной организации, сегодня назовут почетные гости мероприятия. Они же и вручат ребятам статуэтки молодежной премии "За Дело", а также необычные брендированные боксы с подарками. Кроме того, для всех подготовлены интерактивные зоны, конкурсы, розыгрыши призов, а также музыкальная программа.-0-