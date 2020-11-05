Сто талантливых учащихся Минска получили премии горсовета за свои достижения

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной ратуше сегодня торжественно вручены премии Мингорсовета депутатов победителям республиканских, международных олимпиад, конкурсов, конференций, турниров, спортивных соревнований, а также учащимся, имеющим творческие достижения в различных областях искусства, передает корреспондент БЕЛТА.

Ежегодно присуждаются 100 премий по пять базовых величин каждая ребятам из 9-11-х классов учреждений общего среднего образования. В учебном году 2019/2020 32 учащихся отмечены наградами за значимые спортивные и творческие достижения, 68 - за высокие результаты в интеллектуальных состязаниях республиканского, международного уровней (предметные олимпиады, конкурсы работ исследовательского характера по учебным предметам, турниры юных физиков и математиков и др.). Среди ребят есть и изобретатели, молодые ученые-разработчики, которые уже окончили в этом году школу и стали студентами.

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