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17 марта 2020, 12:43

Стоимость 1 кв.м на вторичном рынке жилья Минска выросла за февраль на 1,1%

Фото из архива
Фото из архива

17 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Минске средняя стоимость 1 кв.м на вторичном рынке жилья выросла за февраль на 1,1%. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании "Твоя столица. Агентство недвижимости".

"Средняя стоимость 1 кв.м на вторичном рынке жилья в Минске в феврале незначительно выросла - на 1,1% за месяц. Интересен тот факт, что весь рост стоимости - в сегменте современного, построенного после 2000 года, каркасно-блочного и панельного жилья. Цены на квартиры хрущевско-брежневской эпохи и в стандартных панельных домах, то есть до 2000 года постройки, остались на январском уровне", - отметили специалисты компании.

Стоимость 1 кв.м в однокомнатных квартирах стандартных потребительских качеств (квартира, которую стоит отремонтировать) в феврале сложилась на уровне $1,4 тыс., в среднем такие квартиры обходились покупателям примерно в $48 тыс. В двухкомнатных квартирах стандартных потребительских качеств 1 кв.м стоил $1290 (в среднем $58 тыс. за квартиру), 1 кв.м в трехкомнатных квартирах, требующих ремонта, - $1150 (примерно $75 тыс. за квартиру).

Стоимость 1 кв.м в однокомнатных квартирах, уже готовых к проживанию, в феврале составила $1580 (в среднем $58 тыс. за квартиру), в таких же двухкомнатных - $1515 (примерно $74 тыс. за квартиру), в трехкомнатных - $1350 (около $89 тыс. за квартиру).-0-

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