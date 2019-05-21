Стоимость права аренды помещения в историческом центре Гродно возросла на аукционе в 130 раз

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В здании Гродненского горисполкома сегодня проводился аукцион по продаже объектов недвижимости, земельных участков, а также права аренды помещений в городе. За один из лотов развернулась серьезная борьба, передает корреспондент БЕЛТА.

На аукцион было выставлено помещение площадью около 85 кв.м в здании по улице Тельмана, 4, где находится культурный центр "Фестивальный". По условиям торгов здесь должен разместиться объект общепита. Начальная цена за право аренды на три года составляла около Br361. В результате торгов эта сумма возросла в 130 раз - до Br47 тыс. Право на заключение договора аренды еще одного помещения площадью около 25 кв.м по этому адресу было продано за Br1,8 тыс. при начальной цене в Br85.

В 3,4 раза - с Br130 тыс. до Br443 тыс. - по результатам аукциона возросла цена участка площадью около 0,2 га в районе улиц Ленина, Буденного и Студенческой. Здесь планируется построить пятиэтажный жилой дом по индивидуальному проекту. Объекты общественного назначения появятся в районе перекрестков улиц Дубко-Пушкина и Фестивальная-Весенняя. На каждый из участков было подано по одной заявке, поэтому они проданы за первоначальную цену, увеличенную на 5%. Были реализованы на аукционе и несколько участков под индивидуальную застройку.

"С начала года в Гродно продано уже 11 участков для развития бизнеса. В ближайшее время на аукционах появятся новые лоты. Наибольшим спросом в городе пользуются участки для строительства коммерческого жилья, объектов сферы услуг", - отметил заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик. -0-