Стоимость проезда в городском и пригородном транспорте Витебской области повысится

28 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Стоимость проезда в городском и пригородном транспорте Витебской области увеличат. Это предусмотрено решением Витебского облисполкома от 22 ноября 2018 года №672, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Цена проезда вырастет на пять копеек.

Соответственно увеличится стоимость проездных билетов многоразового пользования при осуществлении городских перевозок пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении. Цена на месячный проездной билет на автобус в городах с населением свыше 250 тыс. человек составит Br24,75; от 50 до 250 тыс. - Br24,09; менее 50 тыс. - Br21,03. Столько же будет стоить проездной на троллейбус или трамвай для городов, где используется такой вид транспорта. Проездной на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) составит Br39,38.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-