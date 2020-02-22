Столбовский район празднует 80-летний юбилей

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Столбцовского района и подведению итогов социально-экономического развития в 2019 году, состоялось сегодня в районном центре культуры. Об этом БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

Открыл концерт фильм о достижениях района. Затем награды получили победители районного соревнования среди трудовых коллективов за 2019 год и смотра-конкурса по благоустройству и санитарному состоянию объектов народного хозяйства района.

Праздничное настроение обеспечивали творческие коллективы района: образцовый ансамбль мажореток "Феерия", ансамбли "Берагіня", "Щебетушки", "Лявоначкі", "Квецень". С концертной программой выступила белорусская группа Aura.

В холле центра культуры демонстрировалась выставка продукции местных производителей, в том числе Столбцовского мясоконсервного комбината, Столбцовского филиала Минского областного потребительского общества.

Столбцовский район как административно-территориальная единица появился на карте Беларуси 15 января 1940 года. Сначала он был в составе Барановичской области, 8 января 1954 года вошел в столичный регион. Сегодня площадь района составляет 1,8 тыс. кв.км. В районе насчитывается 11 сельсоветов, 201 населенный пункт. Здесь проживают около 39,5 тыс. человек - 16,8 тыс. горожан и 22,6 тыс. сельских жителей. Большинство (75%) - белорусы, есть поляки (16,4%), русские (5,8%), украинцы (1,2%). 17 тыс. человек заняты в экономике. В районе работают свыше 1,6 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе более 670 юридических лиц и около 970 индивидуальных предпринимателей, а также семь промышленных организаций.-0-