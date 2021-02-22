Столбцовские электросети планируют в этом году установить 1,5 тыс. светодиодных светильников

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полторы тысячи светодиодных (LED) светильников планирует установить в текущем году филиал "Столбцовские электрические сети" РУП "Минскэнерго", сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей "Минскэнерго".

На территории населенных пунктов, подведомственных филиалу, а это Столбцовский, Дзержинский, Несвижский, Узденский и Клецкий районы, на сегодняшний день установлено более 14,8 тыс. светильников уличного освещения, из них почти 4,4 тыс. являются светодиодными.

"Важнейшее преимущество уличных LED-светильников - высокие показатели по энергосбережению. Экономия электроэнергии по сравнению со светильниками ЖКУ (ДНаТ) составляет около 30%. Это происходит благодаря тому, что LED-светильник состоит из корпуса, оптической системы и кристалла, который служит полупроводником. Он без излишних затрат преобразует электрический ток в свет", - пояснили на предприятии.

Кроме того, филиалом ведутся работы по установке распределительных щитков с функцией наружного освещения. В них установлен счетчик "АИСТ", позволяющий с помощью программного обеспечения дистанционно снимать показания и изменять время включения и выключения уличного освещения с диспетчерского пульта по каналу связи GSM-GPRS.

В филиале подчеркнули: внедрение современных энергоэффективных технологий уличного освещения наряду с эффективной структурой управления системой значительно сокращает энергопотребление и, как следствие, снижает операционные и эксплуатационные затраты.

Именно Столбцовский район в числе первых в Минской области внедрил эту систему в 2016 году.-0-