Столбцы примут областные "Дажынкі" в 2022 году

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областные "Дажынкі" в 2022 году пройдут в Столбцах. Об этом заявил председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня во время торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Столбцовского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"В нашей жизни самое главное - принимать решения, поэтому раз мы сегодня пришли к тому, что вы проведете областной праздник, так тому и быть", - сказал глава региона.

По его мнению, у Столбцовского района есть резервы для дальнейшего развития, регион может шагнуть вперед по многим направлениям экономики. Необходимо внедрять современные технологии и выпускать востребованную продукцию, наращивать экспорт и привлекать инвестиции, развивать предпринимательство и создавать новые рабочие места. "Все это должно улучшить благосостояние граждан, укрепить экономику района, области и страны. Уверен, что вместе мы сможем достичь этих целей", - отметил Александр Турчин.

Председатель Столбцовского райисполкома Денис Колесень выразил уверенность, что проведение "Дажынак" даст новый импульс развитию региона. "Чувствуем, что готовы к этому важному событию. И у нас еще есть время, чтобы достойно принять фестиваль, сделать его одним из самых лучших в истории Минской области", - добавил председатель райисполкома.

В этом году областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкі-2020" примет Червень.-0-