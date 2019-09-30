30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Столетний рубеж преодолели 48 жителей Гомельской области, из них 5 мужчин и 43 женщины, сообщил сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Петра Шутько, всего в регионе проживают более 287 тыс. граждан пожилого возраста (от 60 лет), из них 6,8 тыс. долгожителей - от 90 лет и старше. "Самой пожилой жительницей области является Анна Кирилловна Комарова из Жлобинского района. В этом году ей исполнилось 109 лет", - уточнил председатель комитета.

Устойчивой тенденцией последних лет стало увеличение численности пожилых, проживающих отдельно от детей и родственников, констатировал Петр Шутько. "В связи с этим одной из наиболее востребованных форм соцподдержки пожилых, инвалидов является предоставление социальных услуг на дому. Это позволяет создать максимально привычные и комфортные для пенсионеров условия в привычной для них среде", - сказал он. Всего на надомном обслуживании в области находятся свыше 14 тыс. человек. Услуги им оказывают 1750 социальных работников. "Если говорить об услугах, которые предоставляются пожилым, то это социально-бытовые (доставка продуктов питания, лекарств, приготовление пищи, уборка) и социально-посреднические (содействие в доставке топлива, заготовке овощей)", - пояснил Петр Шутько.

Развивается в регионе и служба сиделок, предоставляются услуги помощника по сопровождению, ассистента, переводчика жестового языка. Внедряется и такая форма, как социальное обслуживание в замещающей семье.

Для реализации интеллектуальных и культурных потребностей пожилых людей в регионе во всех центрах социального обслуживания населения созданы благоприятные условия. На базе территориальных центров организуют волонтерские отряды по принципу "равный помогает равному". "Ведь в 60 лет многие еще довольно активные люди, которые знают, как помочь организовать досуг и свой, и окружающих", - добавил председатель комитета.-0-