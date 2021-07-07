Столетний температурный рекорд побит в июне в Борисове, Пинске и Василевичах - Белгидромет

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове, Пинске и Василевичах (Гомельская область) в июне побит более чем столетний температурный рекорд по жаре. Об этом журналистам сегодня рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский во время пресс-конференции, которая прошла в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В период с 10 по 27 мая на большей части Беларуси был преодолен температурный рубеж в плюс 14 градусов. В климатологии это считается началом лета. С этого периода температура начинает активно расти. Максимума она достигла в начале третьей декады июня. Тогда по большей части страны, за исключением отдельных мест на западе, обновились абсолютные максимумы температур воздуха, характерные для этого месяца. На некоторых пунктах были побиты рекорды, державшиеся более ста лет. Так, на метеостанциях Борисова и Василевичей впервые с 1901 года обновлен июньский температурный максимум, а на метеостанции Пинска был побит рекорд далекого 1885 года", - рассказал Александр Беганский.

Как отметил начальник службы метеорологических прогнозов, теперь максимальное значение температуры воздуха для июня составляет плюс 37,1 градуса. Оно зарегистрировано на станции "Октябрь" Гомельской области 23 июня.

По осадкам в июне на многих станциях отмечался недобор, но некоторые пункты набрали месячную норму, а в редких случаях даже ее превысили.

В целом средняя температура воздуха по Беларуси за первое полугодие 2021 года составила плюс 4,9 градуса, что является многолетней нормой. За это время выпало 326 мм осадков - это 111% климатической нормы.

Климатическая зима в среднем на территории страны началась на две-три недели позже обычных сроков, а по крайнему юго-западу почти на месяц. Самым холодным месяцем стал февраль - было на 2,2 градуса ниже климатической нормы. Максимальная температура воздуха за зиму была отмечена на метеостанции "Брест" 25 февраля и составила 15 градусов тепла, а минимальная - в минус 29,4 - зарегистрирована в Брагине 19 февраля.

Исторический максимум высоты снежного покрова в текущем году был побит только на метеостанции "Горки".

Весна в Беларуси прошла с малой отрицательной аномалией температуры. Она была ниже на 0,3 градуса за счет холодного апреля и мая. Раньше всего тепло пришло в Брестскую, большую часть Гродненской и Гомельской областей.

Начальник службы метеорологических прогнозов также рассказал, что за первое полугодие Белгидрометом было составлено 52 предупреждения о неблагоприятных явлениях.-0-

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