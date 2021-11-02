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02 ноября 2021, 15:54

Столичная Госавтоинспекция ищет очевидцев с пострадавшим мотоциклистом

Фото из архива
Фото из архива

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

26 июня примерно в 23.05 легковой автомобиль "Фольксваген" ехал по пр.Партизанскому со стороны ул.Буденного. При повороте налево на ул.Олега Кошевого водитель не пропустил встречный мотоцикл "Ява" и столкнулся с ним.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжкие телесные повреждения.

Госавтоинспекция Заводского района Минска просит очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 8 (017) 389-54-53, 8 (017) 389-55-55. Конфиденциальность гарантируется.-0-

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