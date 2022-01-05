ГАИ Минской области отработает опасные участки дорог и проверит водителей на трезвость

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции с 6 по 10 января путем негласного и смешанного контроля проведут массированную отработку аварийно опасных участков автодорог Минской области. Мероприятие пройдет в целях предупреждения ДТП, а также пресечения правонарушений со стороны участников дорожного движения, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

По статистике в предвыходные и выходные дни возрастает количество ДТП, а также правонарушений со стороны участников дорожного движения.

Правоохранители проконтролируют соблюдение участниками дорожного движения требований ПДД. Под пристальным вниманием будут нарушения, связанные с основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями. Это нарушения со стороны уязвимых участников дорожного движения, особенно в темное время суток, непредоставление преимущества в движении пешеходам, управление транспортными средствами в состоянии опьянения и (или) не имеющими права управления, нарушения скоростных режимов движения, правил перевозки пассажиров, в первую очередь несовершеннолетних.

Не останутся без внимания автовладельцы, которые не соблюдают установленные требования по эксплуатации зимних шин, использованию светового оборудования в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что с 1 по 10 января проходит комплекс профилактических мероприятий "Пьяному не место на дороге". "Уважаемые водители, не омрачайте светлый праздник Рождества, будьте благоразумны и исключите употребление алкоголя за рулем. Пешеходам и велосипедистам также не стоит рисковать своей жизнью и появляться возле проезжей части в нетрезвом виде", - добавили в ведомстве.

ГАИ Минской области просит граждан незамедлительно сообщать им о случаях грубых правонарушений со стороны участников дорожного движения по телефонам: (017) 229-04-44 либо 102.-0-