Столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть внимательными при тумане

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными во время тумана, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В условиях недостаточной видимости дороги водителям рекомендуют двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Следует максимально снизить скорость и увеличить дистанцию до транспортного средства, которое движется впереди, а также избегать резких торможений и перестроений. Помимо этого, стоит отказаться от опережений как одного из самых опасных маневров в условиях недостаточной видимости. Подъезжая к пешеходному переходу, надо заранее сбрасывать скорость.

В случае вынужденной остановки парковать транспортные средства нужно как можно дальше от проезжей части, обязательно включив аварийную сигнализацию, стояночные огни, а при выходе из транспортного средства водителям следует надевать жилет повышенной видимости.

При тумане не стоит забывать о своей безопасности и пешеходам. Им необходимо прикреплять к одежде световозвращающие элементы. Важно следить, чтобы фликеры были в поле зрения водителей, а не скрывались за вещами или деталями одежды. Также необходимо соблюдать правила дорожного движения и переходить дорогу исключительно в специально предусмотренных для этого местах, заранее убедившись, что все автомобили остановились.-0-