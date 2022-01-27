Столичная Госавтоинспекция проверит таксистов на соблюдение ПДД

27 января Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 31 января пройдут профилактические мероприятия под названием "Такси", сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В целях снижения аварийности на дорогах и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения столичная Госавтоинспекция проконтролирует соблюдение требований действующего законодательства водителями, использующими средства электросвязи и глобальную компьютерную сеть (сервисы Bolt, "Яндекс.Такси" и Uber)", - рассказали в ведомстве.

Инспекторы проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля, в том числе с представителями иных контролирующих органов. Профилактические мероприятия продлятся до 4 февраля.

К слову, за 12 месяцев прошлого года выявлено свыше 9 тыс. нарушений ПДД со стороны водителей сервисов Bolt, "Яндекс.Такси" и Uber. В том числе зафиксировано 26 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и 105 - без права управления транспортными средствами. По вине водителей данной категории произошло 24 ДТП, в результате которых 25 человек получили травмы и один погиб.-0-