Столичную "Королеву Весну - 2019" выберут 8 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской этап республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна" пройдет в столице 8 апреля, сообщили БЕЛТА в городском комитете БРСМ.

Праздник красоты и грации состоится в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. За корону победительницы и право представлять Минск в республиканском финале будут сражаться девушки из 10 учреждений высшего образования - БГУ, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, БГПУ им. М. Танка, БГУКИ, БГЭУ, МИТСО, БГУФК, БГМУ, БГАТУ и Международного гуманитарно-экономического института.

Участницы уже давно начали активную подготовку, которая включает в себя фото- и видеосъемки, сдачу нормативов ГТО, поездку в детский дом, встречу с конкурсантками прошлых лет, многочисленные тренинги и мастер-классы, ежедневные репетиции.

Общая концепция конкурса этого года - "Будь собой: красота в искусстве". Ей соответствуют тематические дефиле, в которых девушкам предстоит показать себя во всей красе - "Красота в искусстве", "Хореография", "Музыка" и "КиноОскар". В ораторском конкурсе участницы представят свою профессию в аспекте искусства и мирового наследия. Проявить свою индивидуальность помогут творческие номера.

Праздником для гостей мероприятия станет не только действо на сцене: также их ждут фотовыставка "Девушка как искусство", интерактивная фотозона "Будь собой", батлы чирлидеров и многое другое.

В этом году в конкурсе "Королева Весна" принимают участие около 60 студенток из всех областей Беларуси. На Брестчине победительницу определяют 5 апреля, в Гродненской и Могилевской областях - 10 апреля. Областные этапы проекта в Гомеле и Витебске пройдут 11 апреля, а проведение республиканского тура конкура запланировано на 26 апреля в Минске.

Организатором городского этапа выступает Минский городской комитет БРСМ.-0-