Столичную организацию "Белой Руси" на ВНС представят 75 делегатов

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегатов на VI Всебелорусское народное собрание от Минской городской организации РОО "Белая Русь" избрали сегодня на заседании совета организации, передает корреспондент БЕЛТА.

Столичную организацию представят 75 делегатов. По словам заместителя председателя организации Людмилы Шипай, "Белая Русь" в Минске широко представлена во всех сферах, но особенно в образовании и здравоохранении. Поэтому среди выдвиженцев, чьи кандидатуры были предложены в качестве делегатов, много педагогических и медицинских работников. Также представлены руководители и работники предприятий системы ЖКХ, ТЭЦ, ремавтодоров, заводчане (МАЗ), сотрудники "Белпочты", БЖД, ректоры и преподаватели вузов, артисты, телеведущие, политологи, представители местных органов власти. "Много молодежи, наши активисты, у которых всегда много идей и инициатив", - добавила Людмила Шипай.

Зачитывая имена кандидатов, она отметила, что еще предстоит рассмотреть их на заседании республиканского совета "Белой Руси".

Председатель городской организации Дмитрий Шевцов в свою очередь добавил, что все кандидаты - известные личности в своих трудовых коллективах, в городе. "Люди, которые своей ежедневной работой, общественно-политической позицией способствуют тому, чтобы наша страна оставалась островком стабильности, чтобы мы жили в спокойной, мирной Беларуси", - дал характеристику Дмитрий Шевцов.

Для председателя Ленинской районной организации "Белой Руси" Алексея Сегаловича участие в предстоящем Всебелорусском народном собрании будет уже не первым. "Это большая честь и ответственность, - сказал он. - Важно провести это мероприятие на высоком уровне". Он подчеркнул, что организация много работала, собирая в ходе общественных приемных и диалоговых площадок пожелания, замечания, предложения людей, чтобы затем сформулировать самые основные и передать в комитет по подготовке ВНС. Среди прочих - предложение о подготовке Минкультом и Минобром совместной общереспубликанской программы культурного воспитания подрастающего поколения; дискуссионный вопрос об изменении условий и срока декретного отпуска.-0-