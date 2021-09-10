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Регионы
10 сентября 2021, 11:27

Столичные депутаты утвердили мероприятия госпрограммы "Беларусь гостеприимная" на пятилетку

Фото из архива
Фото из архива

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный комплекс мероприятий по реализации государственной программы "Беларусь гостеприимная" на 2021-2025 годы в Минске утвержден сегодня на 29-й сессии Мингорсовета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Максим Воропай, реализация комплекса мероприятий будет способствовать достижению на национальном уровне Целей устойчивого развития, в том числе по обеспечению открытости, безопасности и экологической устойчивости города, содействию поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости, достойной работе для всех.

По его словам, на 2021-2025 годы запланирован рост потребления туристических услуг путем стимулирования внутреннего спроса и увеличения въездных туристических потоков. Ожидается, что по итогам 2021 года экспорт туристических услуг составит $90,6 млн (в два раза больше, чем в 2020-м). Кстати, за семь месяцев этого года экспорт туруслуг Минска достиг порядка $40 млн, или 130% от уровня прошлого года, удельный вес Минска в общем объеме экспорта туристических услуг составляет 63,3%.

Всего предполагается за пятилетку привлечь около Br262 млн собственных средств исполнителей мероприятий программы. И Br499,1 тыс. - из местного бюджета, из них Br346,2 тыс. - на продвижение туристического потенциала на внутреннем и внешних рынках. Это маркетинговые разработки, исследования рынка, международное сотрудничество, участие в международных туристических выставках, национальных выставках за рубежом и других мероприятиях, проведение информационно-рекламной кампании, работа со СМИ и блогерами.

Еще часть бюджетных средств направят на развитие информационной системы комплексной поддержки внутреннего и въездного туризма.

Основные суммы (собственные средства исполнителей) пойдут на создание развитой туристической индустрии, что включает проектирование и возведение нескольких объектов. В частности, это многофункциональный общественно-торгово-гостиничный комплекс Novotel Minsk Mayakovskaya с медицинским центром, детско-юношеский центр с гостиницей и культурно-досуговым блоком по ул. Вышелесского, многофункциональный гостинично-деловой комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. Калиновского, гостинично-деловой комплекс с теннисным центром в границах пр. Победителей и пер. Веснянка, многофункциональные комплексы в границах квартала пр. Независимости - ул. Я.Купалы - р.Свислочь и по ул. К.Цеткин.

Продолжится работа по совершенствованию системы пространственного ориентирования, появятся новые информационные стенды и указатели (в том числе на иностранных языках и в корректной латинской транскрипции), обзорные площадки. Будут создаваться дополнительные стоянки туристических автобусов на железнодорожном вокзале и у аэропорта, возле объектов размещения и питания, а также туристических объектов.

Отдельно планируется уделить внимание обеспечению городских туристических маршрутов санитарными остановками (в том числе для лиц с ограниченными возможностями).-0-

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