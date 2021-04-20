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20 апреля 2021, 15:00

Столичные медики приняли пациентов и проконсультировали врачей в Быховской ЦРБ

Врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры педиатрии Белорусской медицинской академии последипломного образования Надежда Титова проводит осмотр маленькой пациентки
Врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры педиатрии Белорусской медицинской академии последипломного образования Надежда Титова проводит осмотр маленькой пациентки

20 апреля, Быхов /Корр. БЕЛТА/. Столичные медики провели прием пациентов и консультации для врачей в Быховской центральной районной больнице. Оказывать помощь жителям района приехали четыре специалиста, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, такая акция - давняя традиция, которую много лет назад начал Белорусский союз женщин. "В преддверии годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в районы, где есть пострадавшие территории, специально приезжают специалисты республиканского уровня, чтобы на месте оказать медицинскую помощь, проконсультировать пациентов, которые в этом нуждаются. Сегодня, в частности, в ЦРБ приехал реаниматолог, потому что больница продолжает оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, - отметила Елена Богдан. - Перед министерством стоит задача, чтобы вне зависимости от того, где лечится человек, он получал медпомощь по тем клиническим протоколам, которые утверждены Минздравом".

Елена Богдан во время встречи с медиками Быховской ЦРБ
Елена Богдан во время встречи с медиками Быховской ЦРБ

Сегодня в Быховской ЦРБ консультации проводили анестезиолог-реаниматолог, эндокринолог, педиатр и инфекционист.

Как отметил главврач райбольницы Анатолий Каримов, такой выбор специалистов не случаен. "Мы продолжаем бороться с коронавирусной инфекцией. К третьей волне готовы: перепрофилировали четыре отделения (инфекционное, неврологию, первую терапию и реанимацию). Приезд столичных специалистов позволил еще раз обсудить вопросы по лечению таких пациентов, - отметил главврач. - Эндокринолог проконсультировал наших врачей по дозировкам сахароснижающих препаратов, дополнительным методам исследования, дал практические советы, как вести больных, которые помимо COVID-19 болеют сахарным диабетом. Кроме того, специалисты из Минска проконсультировали тяжелых больных в стационарных отделениях. Такое взаимодействие приносит свои плоды. Ведь курсы, которые проходят наши медики на базе столичных клиник, это одно. Но еще более информативно, когда тот же преподаватель БелМАПО рассказывает не в теории, а непосредственно стоит с доктором у постели его больного. И вместе обсуждают план лечения, благодаря которому пациенту станет лучше", - подчеркнул главврач.

После консультаций врачей, эндокринолог и педиатр принимали пациентов в районной поликлинике.

Профессор кафедры эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Алла Шепелькевич ведет прием
Профессор кафедры эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Алла Шепелькевич ведет прием

Как отметил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов, в Беларуси очень четко отлажена система взаимодействия региональных учреждений здравоохранения с республиканскими.

"У нас существует четырехуровневая система оказания помощи пациентам по всем направлениям. Начинается она с самого маленького - с ФАПа и амбулатории врача общей практики. Следующий этап - центральные районные больницы. Здесь пациент может пройти практически все необходимое лечение. Следующий этап - городской, где находятся городские и областные учреждения здравоохранения. Сюда поступают более сложные пациенты в специализированные отделения. Четвертый этап - республиканские научно-практические центры. Такая система надежно работает, - отметил Александр Старовойтов. - Консультативно-диагностическая помощь, организационно-методические выезды, которые осуществляют коллеги из республиканских научно-практических центров, позволяют отрегулировать систему оказания медицинской помощи".

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Во время посещения Быховской ЦРБ Елена Богдан ознакомилась с ее работой. "В райбольнице есть необходимый запас средств защиты. Кроме того, 50% сотрудников ЦРБ привиты. Мы ставили основной задачей начинать вакцинацию от коронавирусной инфекции именно с медицинских работников. Лично убедилась в наличии лекарственных средств, кислорода, возможностях учреждения по оказанию медицинской помощи пациентам. Кроме этого, человеку, который заболевает, важно участие медработников, забота и внимание. Сегодня я это увидела", - отметила первый замминистра.

Елена Богдан встретилась с коллективом Быховской ЦРБ, рассказала о развитии здравоохранения на ближайшую перспективу и ответила на вопросы медиков. Их интересовали темы вакцинации от коронавируса, в том числе производство белорусских препаратов, подготовки кадров, закрепления молодежи на местах.

"Мы в ситуации входа в третью волну. И самое главное сейчас - охватить пациентов вакцинацией. У нас началось производство вакцины. Определенная ее партия поступила и в Быховскую ЦРБ. На контроль качества ушла большая партия - более 500 тыс. вакцин. Когда она их пройдет, более широко будем прививать население", - отметила Елена Богдан.-0-

Быховская центральная районная больница
Быховская центральная районная больница

Главврач районной больницы Анатолий Каримов
Главврач районной больницы Анатолий Каримов

Фото Олега Фойницкого

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больница Быхов Министерство здравоохранения Могилевская область
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