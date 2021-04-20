Столичные медики приняли пациентов и проконсультировали врачей в Быховской ЦРБ

20 апреля, Быхов /Корр. БЕЛТА/. Столичные медики провели прием пациентов и консультации для врачей в Быховской центральной районной больнице. Оказывать помощь жителям района приехали четыре специалиста, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, такая акция - давняя традиция, которую много лет назад начал Белорусский союз женщин. "В преддверии годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в районы, где есть пострадавшие территории, специально приезжают специалисты республиканского уровня, чтобы на месте оказать медицинскую помощь, проконсультировать пациентов, которые в этом нуждаются. Сегодня, в частности, в ЦРБ приехал реаниматолог, потому что больница продолжает оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, - отметила Елена Богдан. - Перед министерством стоит задача, чтобы вне зависимости от того, где лечится человек, он получал медпомощь по тем клиническим протоколам, которые утверждены Минздравом".

Елена Богдан во время встречи с медиками Быховской ЦРБ

Сегодня в Быховской ЦРБ консультации проводили анестезиолог-реаниматолог, эндокринолог, педиатр и инфекционист.

Как отметил главврач райбольницы Анатолий Каримов, такой выбор специалистов не случаен. "Мы продолжаем бороться с коронавирусной инфекцией. К третьей волне готовы: перепрофилировали четыре отделения (инфекционное, неврологию, первую терапию и реанимацию). Приезд столичных специалистов позволил еще раз обсудить вопросы по лечению таких пациентов, - отметил главврач. - Эндокринолог проконсультировал наших врачей по дозировкам сахароснижающих препаратов, дополнительным методам исследования, дал практические советы, как вести больных, которые помимо COVID-19 болеют сахарным диабетом. Кроме того, специалисты из Минска проконсультировали тяжелых больных в стационарных отделениях. Такое взаимодействие приносит свои плоды. Ведь курсы, которые проходят наши медики на базе столичных клиник, это одно. Но еще более информативно, когда тот же преподаватель БелМАПО рассказывает не в теории, а непосредственно стоит с доктором у постели его больного. И вместе обсуждают план лечения, благодаря которому пациенту станет лучше", - подчеркнул главврач.

После консультаций врачей, эндокринолог и педиатр принимали пациентов в районной поликлинике.

Профессор кафедры эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Алла Шепелькевич ведет прием

Как отметил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов, в Беларуси очень четко отлажена система взаимодействия региональных учреждений здравоохранения с республиканскими.

"У нас существует четырехуровневая система оказания помощи пациентам по всем направлениям. Начинается она с самого маленького - с ФАПа и амбулатории врача общей практики. Следующий этап - центральные районные больницы. Здесь пациент может пройти практически все необходимое лечение. Следующий этап - городской, где находятся городские и областные учреждения здравоохранения. Сюда поступают более сложные пациенты в специализированные отделения. Четвертый этап - республиканские научно-практические центры. Такая система надежно работает, - отметил Александр Старовойтов. - Консультативно-диагностическая помощь, организационно-методические выезды, которые осуществляют коллеги из республиканских научно-практических центров, позволяют отрегулировать систему оказания медицинской помощи".

Александр Старовойтов

Во время посещения Быховской ЦРБ Елена Богдан ознакомилась с ее работой. "В райбольнице есть необходимый запас средств защиты. Кроме того, 50% сотрудников ЦРБ привиты. Мы ставили основной задачей начинать вакцинацию от коронавирусной инфекции именно с медицинских работников. Лично убедилась в наличии лекарственных средств, кислорода, возможностях учреждения по оказанию медицинской помощи пациентам. Кроме этого, человеку, который заболевает, важно участие медработников, забота и внимание. Сегодня я это увидела", - отметила первый замминистра.

Елена Богдан встретилась с коллективом Быховской ЦРБ, рассказала о развитии здравоохранения на ближайшую перспективу и ответила на вопросы медиков. Их интересовали темы вакцинации от коронавируса, в том числе производство белорусских препаратов, подготовки кадров, закрепления молодежи на местах.

"Мы в ситуации входа в третью волну. И самое главное сейчас - охватить пациентов вакцинацией. У нас началось производство вакцины. Определенная ее партия поступила и в Быховскую ЦРБ. На контроль качества ушла большая партия - более 500 тыс. вакцин. Когда она их пройдет, более широко будем прививать население", - отметила Елена Богдан.-0-

Быховская центральная районная больница

Главврач районной больницы Анатолий Каримов

Фото Олега Фойницкого