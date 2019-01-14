Столичные спасатели призывают минчан не загромождать машинами проезды к домам

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные спасатели призывают минчан не загромождать личными авто проезды к домам, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

В ночь на 14 января спасателям от жильцов поступило сообщение о задымлении в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на ул.Ташкентской. Когда работники МЧС прибыли на место, из окна шел дым. "Движение осложнялось погодными условиями, к тому же подъезд к зданию был заставлен припаркованными автомобилями", - отметили в управлении.

В квартире находился 59-летний хозяин. "В 2.10 мужчину без сознания обнаружили на полу в кухне. Его вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После проведенной реанимации медики в 2.19 констатировали смерть", - проинформировали в управлении.

Огнем повреждено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок. Из соседних квартир были эвакуированы восемь человек, в том числе четыре ребенка. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.

Спасатели Минского городского управления МЧС обращают внимание автовладельцев на то, что необходимо убирать транспорт на приспособленные автостоянки и не загромождать дворы, потому что это затрудняет подъезд спецтранспорта к жилым домам. Срочная помощь может понадобиться вам и вашим близким.-0-