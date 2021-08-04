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04 августа 2021, 16:45

Столичные студотрядовцы - об освоении профессии, ценном опыте и заработках

Фото из архива
Фото из архива

Много ли найдется студентов, которые выберут полноценный рабочий день вместо отдыха от учебы? Такие действительно есть, причем довольно много. Как пример - студенческие отряды, которые ежегодно формируются из тысяч парней и девушек. Ребята сознательно идут работать на каникулах, надевают спецформу и осваивают профессии строителей, сельскохозяйственных работников, вожатых, медперсонала, экологов и других специалистов. Так они изучают специфику и получают ценный опыт, находят новые знакомства и зарабатывают деньги. О том, где работают, какие обязанности выполняют и видят ли в этом пользу для себя, столичные студотрядовцы рассказали корреспонденту БЕЛТА.

С начала года столичный штаб студенческих отрядов сформировал 376 отрядов, в которых работают 5444 человека. Они трудятся в ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минский завод шестерен", ЗАО "Атлант", СООО "Мидеа-Горизонт", УП "Универмаг Беларусь", Белорусском государственном экономическом университете и других - возможно, менее известных, однако не менее интересных и полезных тем, кто стремится получить ценный опыт.

Илья Склименок, 18 лет, работник студенческого отряда на железнодорожной станции Минск - Северный:

- Учусь на последнем курсе в Минском государственном профессионально-техническом колледже железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича по специальности "монтер пути". Опыт работы в студенческом отряде до этого лета был, но не такой интересный и полезный. Раньше пробовал себя подсобным рабочим, а в этот раз предложили пойти в группу на железнодорожную станцию. Долго не думал, согласился сразу. Не хотелось провести лето впустую, тем более когда есть возможность получить опыт работы по специальности, заработать денег и повысить квалификацию, что в дальнейшем положительно скажется при трудоустройстве. Это и подкупило.

Работаю пока несколько дней, но уже можно сказать, что нелегко. Выматываешься, когда восемь часов занимаешься физическим трудом, но все равно нравится. Здесь многому можно научиться. С ребятами из отряда, моими одногруппниками, обслуживаем верхнее строение пути, занимаемся заменой шпал и рельсов. С куратором и коллективом повезло, они профессионалы своего дела, помогают и объясняют, когда необходимо. Ребята из прошлых отрядов говорили, что помимо работы им организовывали различные развлекательные мероприятия, но пока с подобным не столкнулся.

Вообще, рад, что получилось попасть в студотряд на станцию. Считаю, что от работы в них исключительно одна польза. Да, полноценно отдохнуть летом не получится, зато есть возможность заработать денег на личные расходы, приобрести опыт работы по специальности. В учебных учреждениях много теории, но не всегда понятно, как ее применять на практике. Вместе с этим работодатели желают видеть в лице работников опытных специалистов. Так что знания, которые приобретешь в студотряде по своей специальности, только положительно скажутся в будущем. Уверенности в своих силах будет больше и квалификация выше.

Илья Шендик, 16 лет, работник студенческого отряда в ОАО "Трест №15 "Спецстрой":

- Профессию получаю в Минском радиотехническом колледже по специальности "проектирование и производство радиоэлектронных средств". Инициатива попасть в студенческий отряд исходила исключительно с моей стороны. Никто не заставлял, просто не хотел сидеть дома летом. Сам пришел в БРСМ, попросил найти какую-нибудь работу, предложили два варианта. Выбор пал на ОАО "Трест №15 "Спецстрой". Раньше работал мерчендайзером. Люблю получать опыт в разных сферах, потому что никогда не знаешь, что может пригодиться в жизни, а быть многофункциональным - классно.

Организация занимается строительством и реконструкцией инженерных коммуникаций, возведением подземных сооружений, прокладкой трубопроводов под шоссейными дорогами, автострадами, улицами, железнодорожными и трамвайными путями. С ребятами из отряда, среди которых студенты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка и Белорусского национального технического университета, пока занимаемся только сортировкой плитки, но чуть позже нам могут дать и другую работу. Надеюсь, так и будет. Сейчас больше рутинный труд, но все же полезный - мы незаметное, но необходимое звено в работе организации. Параллельно общаемся. Завел много хороших знакомств. Это тоже одна из положительных сторон студотрядов, как и заработок, конечно. Не хочется сидеть на шее у родителей. Обещали заплатить около Br600. Пока всем доволен и не разочаровался, что выбрал именно это место.

Михаил Лебедев, 20 лет, работник студенческого отряда в СУ №101 УП ОАО "МАПИД":

- Осваиваю профессию мастера сварочного производства, техника-технолога в филиале "Индустриально-педагогический колледж" УО "Республиканский институт профессионального образования". В учреждении ежегодно работает штаб трудовых дел, который за несколько месяцев до лета начинает формировать списки из желающих поработать в студенческом отряде. Записался чуть ли не одним из первых, а еще позвал с собой друзей. На выбор предлагали несколько мест, но по моей специальности ничего не нашлось, хотя хотел бы поработать именно по ней. В итоге решил пойти в строительное управление. Был здесь в прошлом году, остался доволен.

Рабочий день начинается в 8.00 и заканчивается в 17.00. Управление занимается устройством фундаментов зданий, возведением монолитных бетонных и железобетонных конструкций, кровли, наружных сетей водоснабжения, канализации и многим другим, что связано со строительством домов. Ребятам, которые состоят в студотряде, из-за отсутствия необходимых знаний и опыта дают работу попроще - мы занимаемся благоустройством территорий только что построенных домов. Если конкретнее, укладываем плитку. На первый взгляд может показаться, что работа несложная, но на самом деле она требует внимательности, сосредоточенности и четкости. На приведение в порядок территории одного дома уходит около месяца. Но даже с учетом такого монотонного труда приятно видеть результат, осознавать, что твои усилия были не напрасны, они принесут пользу людям и сделают их жизнь комфортнее.

Кстати, мое желание работать в студенческом отряде поддержали все родственники, друзья и знакомые. Никто из работающих ребят не высказывался негативно относительно режима дня, обязанностей и заработной платы, все довольны. Не буду отрицать, выдаются и сложные дни, но нужно привыкать: после учебы наступят трудовые будни, а студотряды закаляют и служат хорошей школой взрослой жизни. Тем более, помимо работы в организации, заводишь новые контакты, постоянно общаешься, занимаешься чем-то полезным, зарабатываешь деньги, которые сможешь спокойно потратить на то, что хочется. Каждому свое, но я бы рекомендовал студентам попробовать провести месяц в студотряде, особенно если получится попасть в место по специальности.

БЕЛТА.-0-

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