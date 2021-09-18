Столичные трамваи №№ 3, 6, 7 изменили маршрут из-за ремонта водопроводной сети

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением аварийных работ в водопроводной сети на улице Плеханова до 5 утра 20 сентября движение трамвайных маршрутов №№ 3, 6, 7 изменено, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Со стороны ул. Козлова движение организуется до разворотного кольца "Тракторный завод". Для удобства пассажиров организуется временный автобусный маршрут №909 "ДС "Серебрянка" - ст. "Метро "Тракторый завод" со следованием по ул. Якубова, Плеханова, Долгобродская.

Пассажиры, имеющие проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта - трамвай, могут без дополнительной оплаты ездить в автобусах временного маршрута. Такое право им предоставлено также на участках, дублирующих трамвайное движение, в автобусах маршрута № 9д, троллейбусах №№ 35, 36, 56.-0-