Столичные учреждения образования получат 25 сертификатов "Зеленый класс"

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные учреждения образования 4-5 марта получат 25 сертификатов "Зеленый класс", сообщили БЕЛТА в Центре экологического воспитания и развития.
Проект "Зеленые классы белорусской столицы" реализуется для воспитания любви и бережного отношения к природному разнообразию, привлечения внимания подрастающего поколения к проблемам окружающей среды. Как рассказал директор Центра экологического воспитания и развития Руслан Шайкин, в проекте занимаются учащиеся 25 классов на базе семи учреждений образования Минска: начальных школ №39, №112, №29 и средних школ №46, №173, №117, №98.
Каждый класс получит соответствующий сертификат. Всем учащимся будут вручены компактные полевые дневники "зеленоклассника", включающие место для записей, зарисовок, а также краткую иллюстрированную информацию о биологическом разнообразии природного окружения школ и экологических троп.
Городской проект "Зеленые классы белорусской столицы" реализуется Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Центром экологического воспитания и развития.-0-