Столичные власти уделят внимание цветочному оформлению предприятий и торговых объектов

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрации районов Минска уделят внимание цветочному оформлению территорий предприятий, торговых центров, точек общепита, где не хватает живых декоративных насаждений или они полностью отсутствуют. Об этом шла речь на рабочем заседании по благоустройству столицы, которую возглавил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.

Мониторинги "Минскзеленстроя" показывают, что руководители некоторых объектов игнорируют предписания по цветочному оформлению. Столичная администрация намерена проконтролировать это направление. В то же время городские власти не рекомендуют использовать цветочницы из бетона, нередко они портят городской ландшафт и мешают пешеходам и велосипедистам. Наиболее выгодным решением Александр Дорохович считает подвесные кашпо.

Генеральный директор "Минскзеленстроя" Игорь Кушнеревич, анализируя благоустройство Партизанского района столицы, в качестве примера удачного озеленения привел территории МТЗ и "Минскводоканала".-0-