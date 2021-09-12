Столичные жители подали полторы тысячи заявок на 300 квартир в Смолевичах - Кухарев

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные жители подали 1,5 тыс. заявок на 300 квартир в Смолевичах. Об этом сегодня рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время программы "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Задача по возведению 600 тыс. кв.м жилья в Минске за этот год будет выполнена. Еще шесть лет назад в столице строилось более 1 млн. кв.м жилья, но мы прекрасно понимаем, что свободных площадей в черте города становится все меньше. Мы не должны допускать перенаселения. Город должен быть комфортным для проживания, поэтому уменьшаем количество жилья в столице. В том числе, принимаются специальные меры для того, чтобы Минск не выходил за пределы кольцевой. Например, очередникам предлагаем жилье в городах-спутниках. На сегодняшний день плотно работаем по Смолевичам. Там запланировано возведение 19 домов. Один уже сдан, три завершим до конца года. Минчане заинтересовались. Так, скоро будут сданы 300 квартир, на них поступило полторы тысячи заявок", - сказал Владимир Кухарев.

Он также отметил, что при строительстве жилья в Минске особое внимание уделяют парковочным местам для транспорта. Сейчас в столице зарегистрировано порядка 850 тыс. автомобилей.-0-