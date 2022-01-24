24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный "Горремавтодор" за выходные выполнил около 480 рейсов по вывозу снега. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин.

"Все выходные в Минске наблюдались обильные снегопады. За субботу и воскресенье со столичных улиц было вывезено примерно 7,1 тыс. кубометров снега, самосвалы выполнили около 480 рейсов по вывозу атмосферных осадков. Коммунальщики работали в непрерывном режиме, затруднения движения на дорогах удалось избежать. В первую очередь убирали снег с главных проспектов и центральных улиц, но не забывали и о спальных районах. На данный момент дочищаем парковки", - рассказал Владимир Латушкин.

На столичных улицах в выходные работало 650 единиц спецтехники и 600 уборщиков. Дорожники обрабатывали противогололедными смесями спуски, подъемы, мосты, кольцевые развязки, остановки общественного транспорта, подходы к пешеходным переходам. На обработку покрытия было израсходовано 1 550 тыс. т галита марки А (соли) и 2 230 тыс. т песко-соляных смесей.

В этом году снег в Минске свозят на 9 площадок временного складирования, а также на снегоплавильный пункт производительностью 5 тыс. куб.м в сутки.-0-