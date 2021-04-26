Столичный кинотеатр "Победа" начнут реконструировать в третьем квартале 2021 года

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинотеатр "Победа" начнут реконструировать в третьем квартале этого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Кинотеатр "Победа" начнут реконструировать в третьем квартале текущего года. Планируется, что он станет трехзальным. Здесь будут отреставрированы и сохранены декоративные элементы как внутренней отделки, так и фасада здания. Собираются выполнить интересную архитектурную подсветку", - говорится в сообщении.

Проект уже прошел Белорусскую республиканскую научно-методическую раду, получил одобрение Министерства культуры и сейчас готовится к государственной экспертизе проектно-сметной документации.

После реконструкции "Победа" останется в коммунальной собственности города. Обязательное условие его аренды - сохранение функции кинотеатра.-0-