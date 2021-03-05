Столичный лесопарк "Медвежино" в этом году будет благоустраиваться силами всего города

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году в Минске планируется провести комплексное благоустройство лесопарка "Медвежино". Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович во время заседания рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам замглавы столичной администрации, в благоустройстве зеленой зоны будут задействованы "Минскзеленстрой", "Минское лесопарковое хозяйство", городское управление МЧС, "Минскводоканал", кабельные сети и ряд других организаций. Будет не только наведен порядок, но и установлены скамейки, урны для сбора мусора.

"Планируем, что этот объект станет чуть ли не общегородским местом приложения сил", - отметил Александр Дорохович. Он добавил, что в лесопарке должна появиться лыжная трасса высокого уровня - подходящая для проведения соревнований республиканского масштаба. Предполагается дополнительно обустроить и стартово-финишный городок.

В эти дни зеленстрои районов столицы занимаются уборкой территорий парков, скверов, бульваров после зимы: вывозятся остатки снега, убирается лежалая листва, мусор, также восстанавливаются старые и возводятся новые малые архитектурные формы. Задача - к приходу тепла сделать зоны отдыха горожан на природе пригодными для комфортных прогулок.-0-