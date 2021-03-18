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18 марта 2021, 16:48

Столичный микрорайон Лошица продолжают активно застраивать

Микрорайон Лошица. Фото из архива
Микрорайон Лошица. Фото из архива

Комфортные многоэтажные дома с хорошей планировкой, базовыми объектами инфраструктуры вроде детских садов, школ, поликлиник и торговых центров, их удачное месторасположение с парком и водохранилищем поблизости - мечта многих потенциальных новоселов. Микрорайон Лошица в Минске по большей части соответствует этим параметрам. Дома растут как на дрожжах, люди активно заселяются в новые квартиры. При этом желающих получить заветное жилье меньше не становится, поэтому микрорайон продолжают застраивать. О том, сколько домов планируется возвести в ближайшее время в Лошице и какая инфраструктура появится в перспективе, корреспонденту БЕЛТА рассказали в Администрации Ленинского района Минска.

В Ленинском районе основная площадка для застройки - Лошица

Застройка территорий южной части Минска началась с деревни Лошица, которую в восьмидесятых годах присоединили к столице. Освоение началось только в 2000 году. За двадцать лет на месте одноэтажных частных домов и приусадебных участков появились большие жилые кварталы. Сейчас основной площадкой для строительства жилья на территории Ленинского района выступает именно Лошица, которая в дальнейшем будет развиваться с учетом застройки микрорайонов Лошица-5, -7, -8, -9, -10.

Детскими садами и парковками обеспечат Лошицу-5 и Лошицу-7

Современные жилые дома переменной этажности скоро появятся в Лошице-5. Здесь предусмотрено возведение 12 высоток по индивидуальным проектам площадью около 210 тыс. кв.м. Район постараются сделать максимально комфортным для жизни. Жителей обеспечат необходимой инфраструктурой. Кроме современных многоэтажек в районе построят общеобразовательную среднюю школу на 1020 учащихся с бассейном, а также 2 детских сада на 230 и 190 мест. Район на данный момент проектируется.

Не хуже будет и Лошица-7. Здесь предполагается строительство 5 жилых домов по индивидуальным проектам площадью около 70 тыс. кв.м. Возведение высоток и инфраструктуры в указанном микрорайоне начнется совсем скоро: в текущем году приступили к строительству двух жилых домов и паркинга на 500 машино-мест, третий жилой дом планируется начать в 3-м квартале текущего года. В будущем появится детский сад на 140 мест.

Заказчиком по застройке микрорайонов Лошица-5 и Лошица-7 выступает КУДП "УКС Ленинского района Минска".

Прирастающая жилыми домами Лошица-8 и снос частных домов в Лошице-10

Микрорайон Лошица-8 активно застраивается. Проектом здесь предусмотрено возведение 19 жилых домов площадью около 150 тыс. кв.м. Шесть многоэтажек общей площадью порядка 43,7 тыс. кв.м в эксплуатацию сдали в прошлом году, а в текущем занимаются строительством 5 жилых домов общей площадью 38,7 тыс. кв.м, которое планируют завершить до окончания года. В ближайшее время в указанном микрорайоне также займутся возведением еще 8 жилых домов, а также строительством гаража-стоянки на 942 машино-места.

Кроме этого, в обязательном порядке микрорайон обеспечат средней общеобразовательной школой на 1020 учащихся и детским садом на 230 мест.

В Лошице-10 проходят работы иного плана. Сейчас в микрорайоне завершается работа по реализации имущественных прав собственников объектов недвижимого имущества и осуществляется снос жилых домов. На освободившейся территории в будущем построят 5 жилых домов в индустриальном исполнении серии ОАО "МАПИД". Пока заказчик планирует выполнение работ по разработке проекта застройки микрорайона, а также по проектированию жилых домов.

Заказчиком по застройке микрорайонов Лошица-8 и Лошица-10 выступает КУП "УКС Мингорисполкома".

Паркинг на 950 машино-мест оборудуют в Лошице-9

Микрорайон Лошица-9 тоже постоянно прирастает домами. За прошлый год на улице Янки Лучины в эксплуатацию сдали два жилых дома общей площадью порядка 14,8 тыс. кв.м, при этом параллельно приступили к возведению еще одного многоквартирного объекта площадью порядка 23 тыс. кв.м. Указанный микрорайон помимо этого предполагает строительство еще одного жилого дома общей площадью 23 тыс. кв.м. Людей, которые поселились или вскоре получат ключи от квартиры в указанном микрорайоне, обеспечат всей базовой инфраструктурой.

Ранее здесь ввели в эксплуатацию детский сад на 230 мест, а сейчас в квартале ведется строительство общеобразовательной средней школы с бассейном на 1020 учащихся. Также проектом застройки микрорайона предусмотрено строительство еще одного дошкольного учреждения на 190 мест.

КУП "УКС Мингорисполкома" выступает заказчиком по проектированию и строительству детской поликлиники на 480 посещений в смену в микрорайоне. Проектно-сметная документация уже разработана.

Есть приятная новость и для автовладельцев. Для обеспечения жильцов машино-местами сейчас осуществляется проектирование паркинга в районе ул. Прушинских на порядка 950 машино-мест.

Заказчиком по застройке микрорайона Лошица-9 выступает ОАО "МАПИД".

Бассейны, финская сауна и тренажерный зал: ФОК планируют сдать в мае 2022 года

Крупный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Янки Лучины начали возводить в прошлом году. Объект планируют сделать по аналогии с МФК "Мандарин" в Заводском районе. В большом здании построят зал с бассейнами для спортивного плавания, отдельный - для обучения детей и малышей от 1-4 лет, сделают ванны для гидромассажа, а также обустроят термальный комплекс с многофункциональной и русскими банями, финской сауной, ледяной и соляной комнатами, хамамом и купелью. В комплексе оборудуют спортивно-тренажерный зал, комнаты для аэробики и групповых тренировок, сделают мини-кафе и магазин сопутствующих товаров. Ориентировочно объект введут в эксплуатацию в мае 2022 года.

Марина ШАФРАН,

БЕЛТА.-0-

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